Adelan Oliveira dos Santos foi preso suspeito de cometer diversos furtos em veículos na Grande Vitória e Linhares Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 43 anos, suspeito de furtar objetos deixados no interior de diversos veículos em municípios da Grande Vitória e em Linhares , na região Norte, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 5º Distrito Policial de Vitória e com apoio do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic).

O modo como Adelan Oliveira dos Santos surpreendeu até a polícia. O homem, que tinha como alvo itens como notebooks, celulares, entre outros, deixados dentro de carros, não chegava a arrombar os veículos para roubar. Em vez disso, utilizava um dispositivo que bloqueava a trava eletrônica e, depois que o motorista se afastava, apenas abria a porta e descobria o que havia para roubar.

Segundo o titular do 5° Distrito Policial de Vitória, delegado Fabiano Rosa, ele tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Justiça de Linhares, por crime praticado no município, mas, após furtos praticados em Vitória, ele passou a ser monitorado pela polícia.

Em um caso registrado no dia 25 de maio, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, ele chega a levar uma caixa de som JBL depois que a motorista deixa o carro. Em outra ocasião, ele rouba notebook, tablet e outros eletrônicos deixados no veículo que estava no estacionamento de um supermercado na Mata da Praia. Os itens foram recuperados.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de bloquear trava eletrônica de carros para furtar objetos é preso no ES

“Através do cerco eletrônico, a gente conseguiu identificar o veículo que ele usou, e conseguimos efetuar a prisão dele no dia 4 deste mês, em uma lanchonete de Jardim da Penha. Os policiais já estavam monitorando todos os passos dele e conseguiram efetuar a prisão", detalhou o delegado.

Santos foi preso no último dia 4, entretanto, o caso só foi divulgado na tarde desta segunda-feira (10). O histórico de furtos e outros crimes, porém, é mais antigo, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.

“Desde os 18 anos, ele toma essa decisão por cometer crimes. E vem numa saga de crimes de roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, e se especializou em furtos com rompimento de obstáculo, utilizando-se de uma ferramenta que impede que a pessoa feche seu carro a distância, eletronicamente".

Santos responderá por furto qualificado (três vezes). Agora, a polícia vai requerer que a prisão seja convertida em preventiva, enquanto o processo é encaminhado ao Judiciário.

Montadoras serão avisadas

Diante da situação, delegado-geral da PCES orientou os motoristas que, ao fechar os veículos eletronicamente, confiram se está efetivamente trancado, porque existem algumas ferramentas que impedem que isso aconteça.

Arruda explicou ainda que a corporação vai encaminhar um documento às montadoras de veículos, para tomarem conhecimento da situação e dos mecanismos que vêm sendo utilizados para cometer esse tipo de crime.

“O papel da polícia agora é cooperar com as montadoras para que eles tenham conhecimento e daí para frente, então, possam desenvolver metodologias para que isso não aconteça.”