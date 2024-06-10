Advogada é sequestrada enquanto esperava marido sair de academia no ES

Rua no Centro de Vila Velha onde vítima foi abordada por criminoso Crédito: Fabrício Christ

site de apostas. Tudo aconteceu no domingo (9), enquanto ela esperava o marido sair de uma academia no Centro de Imagine o susto: uma advogada de 32 anos foi sequestrada, mantida sob a mira de uma arma por cerca de 40 minutos e obrigada a fazer depósito de R$ 500 em um. Tudo aconteceu no domingo (9), enquanto ela esperava o marido sair de uma academia no Centro de Vila Velha

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima contou que foi de carro até a academia e, enquanto aguardava o marido sair, o suspeito apareceu, armado. Ele apontou a pistola para a cabeça dela, mandou a advogada não fazer alarde e ir para o banco do carona.

A mulher conseguiu, rapidamente, mandar mensagem para o marido, dizendo que havia sido sequestrada . O esposo saiu da academia e viu o carro passando; sem entender, ele olhou o celular, viu o recado dela e ligou para a polícia.

Enquanto isso, o bandido foi dirigindo com a vítima pela região da Praia da Costa . No caminho, ele mandou ela abrir as contas bancárias, pelo celular, para fazer transferências, mas ela não tinha saldo.

"Ele dizia que, se eu não transferisse, iria me matar" X - Advogada vítima de sequestro

O suspeito, então, abriu um site de apostas e mandou que a vítima fizesse um depósito para ele. "Acho que ele fez login (no site de apostas ) no meu telefone mesmo e me mandou pagar com o aplicativo do banco. Ele gerou QR Code e eu fiz a transferência de R$ 500", lembrou a vítima, que precisou usar dinheiro do cheque especial.

Foram cerca de 40 minutos de ameaças até que o suspeito abandonou a advogada na altura da região da Prainha. Ele levou o carro — um Honda Civic, o celular dela, carteira do marido e outros pertences. "Foi horrível, você ficar submetido a uma situação dessa, uma arma apontada a todo momento, sua integridade e sua vida ameaçada, não é fácil", desabafou.

Carro recuperado

Na manhã desta segunda-feira (10), o carro do casal foi encontrado na Praia da Costa. "A gente faz controle viário todos os dias. Esse veículo estava estacionado em um local proibido, no acesso à Terceira Ponte, com isso nossa equipe foi ao local averiguar a placa e viu que se tratava do veículo envolvido na ocorrência", detalhou o inspetor Vieira, da Guarda Municipal de Vila Velha.

Ele ainda deu dicas de segurança para evitar sequestros-relâmpago: "Nós aconselhamos as pessoas a não ficarem dentro dos veículos parados porque isso facilita a ação daquela pessoa que quer agir de má fé, principalmente se for uma vítima do sexo feminino, que eles [bandidos] têm como pessoa mais frágil".

O guarda também elogiou o modo como a advogada reagiu. "Ela fez da forma correta: manteve a calma, paciência e o foco. O bandido pode estar bem agressivo, e, às vezes a falta de controle emocional da vítima pode fazer com que ele fique mais nervoso, o que vai dificultar muito".

Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Ninguém foi detido até a publicação da reportagem.