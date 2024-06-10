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Ameaçada com arma

Advogada é sequestrada enquanto esperava marido sair de academia no ES

Vítima foi obrigada pelo criminoso a fazer um depósito em um site de apostas; ela foi abandonada na região da Prainha
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 jun 2024 às 12:41

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 12:41

Advogada foi abordada em rua do Centro de Vila Velha, no domingo (9)
Rua no Centro de Vila Velha onde vítima foi abordada por criminoso Crédito: Fabrício Christ
Imagine o susto: uma advogada de 32 anos foi sequestrada, mantida sob a mira de uma arma por cerca de 40 minutos e obrigada a fazer depósito de R$ 500 em um site de apostas. Tudo aconteceu no domingo (9), enquanto ela esperava o marido sair de uma academia no Centro de Vila Velha
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima contou que foi de carro até a academia e, enquanto aguardava o marido sair, o suspeito apareceu, armado. Ele apontou a pistola para a cabeça dela, mandou a advogada não fazer alarde e ir para o banco do carona. 
A mulher conseguiu, rapidamente, mandar mensagem para o marido, dizendo que havia sido sequestrada. O esposo saiu da academia e viu o carro passando; sem entender, ele olhou o celular,  viu o recado dela e ligou para a polícia.
Enquanto isso, o bandido foi dirigindo com a vítima pela região da Praia da Costa. No caminho, ele mandou ela abrir as contas bancárias, pelo celular, para fazer transferências, mas ela não tinha saldo. 
"Ele dizia que, se eu não transferisse, iria me matar"
X - Advogada vítima de sequestro
O suspeito, então, abriu um site de apostas e mandou que a vítima fizesse um depósito para ele. "Acho que ele fez login (no site de apostas) no meu telefone mesmo e me mandou pagar com o aplicativo do banco. Ele gerou QR Code e eu fiz a transferência de R$ 500", lembrou a vítima, que precisou usar dinheiro do cheque especial. 
Foram cerca de 40 minutos de ameaças até que o suspeito abandonou a advogada na altura da região da Prainha. Ele levou o carro — um Honda Civic, o celular dela, carteira do marido e outros pertences. "Foi horrível, você ficar submetido a uma situação dessa, uma arma apontada a todo momento, sua integridade e sua vida ameaçada, não é fácil", desabafou.

Carro recuperado

Na manhã desta segunda-feira (10), o carro do casal foi encontrado na Praia da Costa. "A gente faz controle viário todos os dias. Esse veículo estava estacionado em um local proibido, no acesso à Terceira Ponte, com isso nossa equipe foi ao local averiguar a placa e viu que se tratava do veículo envolvido na ocorrência", detalhou o inspetor Vieira, da Guarda Municipal de Vila Velha. 
Ele ainda deu dicas de segurança para evitar sequestros-relâmpago: "Nós aconselhamos as pessoas a não ficarem dentro dos veículos parados porque isso facilita a ação daquela pessoa que quer agir de má fé, principalmente se for uma vítima do sexo feminino, que eles [bandidos] têm como pessoa mais frágil".
O guarda também elogiou o modo como a advogada reagiu. "Ela fez da forma correta: manteve a calma, paciência e o foco. O bandido pode estar bem agressivo, e, às vezes a falta de controle emocional da vítima pode fazer com que ele fique mais nervoso, o que vai dificultar muito".
Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Ninguém foi detido até a publicação da reportagem.
Advogada é sequestrada enquanto esperava marido sair de academia no ES

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