Bandidos fazem caminhoneiro refém em assalto que deu errado na Serra

Vítima, que não é do Espírito Santo, ficou sob a mira de uma arma recebendo ameaças de morte enquanto bandidos rodavam com ele pelo município

Motorista é feito refém durante tentativa de assalto a caminhão na Serra. (Priciele Venturini)

Um motorista viveu momentos de terror entre a noite de domingo (2) e madrugada desta segunda-feira (3), na Serra. Ele foi feito refém, sob a mira de uma arma, por bandidos que queriam levar a carga do caminhão. Mesmo após o veículo ser bloqueado, já que tinha rastreio, os criminosos continuaram rodando com a vítima por horas, dizendo que iriam matá-la.

Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, a carga tinha saído de Jarinu, no interior de São Paulo, com destino a uma empresa de medicamentos em Portal de Jacaraípe, na Serra. Por volta das 21h30, o motorista chegou, desceu do veículo para fazer a liberação na guarita e, já na volta para o caminhão, foi abordado.

Veio um indivíduo com a arma em mãos, encapuzado, já me rendendo, me jogando para dentro da cabine, dizendo que era um assalto. Lá dentro foi só terror, ameaça, só tristeza X. • Motorista, de 36 anos, sem se identificar

O bandido mandou o motorista dirigir até o final da rua, onde havia outro comparsa. O segundo suspeito entrou no veículo e a vítima foi obrigada a ficar deitada de bruços enquanto ouvia ameaças. O objetivo dos ladrões era separar o "cavalinho" do baú, para que o semirreboque fosse passado com a carga para outro caminhão, que vinha atrás.

"Quando eles tentaram separar o 'cavalo' do semirreboque, que eles acharam que tinha dado certo, eles me obrigaram de novo a dar partida no veículo e eu trouxe ele até o farol, onde o caminhão bloqueou", relatou o motorista, em entrevista à TV Gazeta.

O caminhão "travou" porque a empresa tem rastreador nos veículos, que os bloqueia caso eles saiam da rota. Sem poder seguir com o veículo e sem a carga, eles mandaram o motorista descer. Ele estava na altura da Rotatória do Ó, em Civit II.

"Mandaram eu correr sem olhar para trás. Quando eu vi, eles já estavam me empurrando de novo para o outro caminhão (o que seguia os criminosos desde o início do assalto)", relatou a vítima.

Novamente refém e sob ameaças, os bandidos rodaram com ele até a BR 101. Lá, dois criminosos desceram com o motorista e o jogaram dentro de um carro.

Fiquei deitado entre o banco do motorista e o carona, com eles com os pés em cima e a gente rodando, provavelmente por horas X. • Motorista, de 36 anos, sem se identificar

Já de madrugada, eles mandaram o motorista descer do carro e ir andando, de costa para os bandidos. "Essa hora eu só pensei que ia morrer. Quando eu vi, eles já tinham dado ré e saíram fora", detalhou o caminhoneiro.

Suspeito também tentou mexer na parte elétrica, para ver se conseguia separar o semirreboque, sem sucesso. (Priciele Venturini)

A vítima, que não é do Espírito Santo, não sabia exatamente onde estava, então começou a andar até encontrar um rapaz, que o ajudou e ligou para a polícia. De lá, o motorista foi levado para a Delegacia Regional da Serra.

Na manhã desta segunda-feira, o caminhão ainda estava n Rotatória do Ó, mas representantes da empresa já estavam no local. O gestor de frota da empresa informou à TV Gazeta que eles estão dando todo o suporte à vítima.

A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes à Polícia Civil, mas, até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

