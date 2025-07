Bairro Residencial Jabaeté

Pizzaiolo é encontrado morto e amordaçado dentro de casa incendiada em Vila Velha

O corpo de Adelson Mendes do Nascimento estava no quarto, em cima da cama; segundo testemunhas, ele estava recebendo ameaças

Um pizzaiolo de 38 anos, identificado como Adelson Mendes do Nascimento, foi encontrado morto dentro de uma casa incendiada no bairro Residencial Jabaeté, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (30). Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o homem estava amordaçado e deitado na cama do quarto. >