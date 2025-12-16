Suspeito de matar mulher que defendeu companheiro durante briga é preso no ES

Suspeito foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, na segunda-feira (15) Crédito: Polícia Civil

Um dos suspeitos do assassinato de Morgana Caires Corrêa, de 34 anos, no dia 9 de novembro deste ano, foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (15). A mulher foi morta durante uma discussão com vizinhos: ela interviu para defender o companheiro e acabou baleada, em Itapemirim.

Segundo o delegado de Itapemirim, Daniel de Araújo, Franklin Gomes Neto foi preso por meio de um mandado de prisão temporária. Outro suspeito, Thiago Assis Corrêa, segue foragido. Os investigados respondem por homicídio qualificado consumado e por tentativa de homicídio qualificado praticada contra o companheiro da vítima, que também foi baleado. A prisão contou com o apoio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim.

A discussão entre os vizinhos aconteceu em uma tarde de domingo, na localidade de Joacima. Um suspeito teria atirado de espingarda contra o companheiro da vítima e, ao tentar defendê-lo, Morgana acabou atingida na cabeça. Ela chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Morgana Caires Corrêa morreu após ataque a tiros em Itapemirim Crédito: Arquivo pessoal