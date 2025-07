Corrupção

Operação conjunta na Grande Vitória investiga esquema criminoso envolvendo PMs

No total, 22 pessoas são investigadas nas Operações Argos, Iris e Lúmen, sendo 15 policiais militares e sete pessoas físicas; além das prisões, foram cumpridos mandados de menagem, busca e apreensão, entre outros

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou três operações simultâneas na Grande Vitória , na manhã desta quarta-feira (30), para investigar um esquema criminoso envolvendo policiais militares. As ações ocorreram de forma coordenada nas cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, e seis pessoas foram presas preventivamente.>

Os mandados, cumpridos por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPES), da Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, e da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar e o Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, foram deferidos pelos Juízos da Auditoria Militar e da 2ª Vara Criminal de Vitória, sendo que 10 Promotores de Justiça e aproximadamente 120 Policiais Militares do serviço correcional e da Assessoria Militar do Ministério Público participaram das operações.>