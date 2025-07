Bairro Castelândia

Homem com mais de 20 passagens é acordado em casa pela polícia e preso na Serra

Paul Saymon Vieira Leal tem passagens por roubo, violência doméstica e estupro; apenas por furto, seria a 23ª ocorrência

Velho conhecido da polícia, Paul Saymon Vieira Leal foi preso mais uma vez, na tarde desta terça-feira (29), enquanto dormia, em casa, no bairro Castelândia, na Serra , Grande Vitória. A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão em aberto por furto que havia sido expedido contra ele. >

Segundo o cabo Danielson, da Polícia Militar, a ação contou com dois PMs e mais três agentes do setor de inteligência da polícia, que informaram onde o suspeito seria localizado. Essa seria a 23ª passagem dele apenas por furto. Os policiais chegaram na residência por volta das 15h. Paul estava dormindo. >

Ele foi acordado com a chegada dos agentes, que cumpriram o mandado de prisão. "Ele cometia furtos a residências, sempre atuava da mesma maneira, de madrugada. Ele abria os portões e as portas, não fazia barulho, entrava, pegava as coisas e saía. Moto, bicicleta, uma infinidade de coisas", explicou cabo Danielson. >