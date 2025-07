Polícia investiga homicídio

O que se sabe sobre caso de empresário encontrado morto dentro de carro em Vitória

Segundo amigo da família, laudo inicial foi inconclusivo e a causa da morte ainda é desconhecida; caso é investigado como homicídio pela DHPP de Vitória, que pede ajuda da população com denúncias anônimas

O empresário Carlos José Pereira, de 62 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, um Chevrolet Tracker , estacionado em um posto de combustíveis na Reta da Penha, próximo ao bairro Andorinhas, em Vitória . O caso ocorreu na última sexta-feira (25) e continua cercado de dúvidas. >

Desaparecimento

O empresário estava desaparecido desde quarta-feira (23). Segundo apurou a reportagem da TV Gazeta , Carlos José morava sozinho em um apartamento que fica em cima do restaurante que era proprietário em Serra Sede. >

Corpo encontrado

O carro da vítima foi localizado através do serviço de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória. Testemunhas relataram que, na quarta-feira, o veículo chegou ao local e uma pessoa foi vista saindo do banco do motorista. >