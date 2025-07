Mistério

Empresário é encontrado morto dentro de carro em posto de gasolina em Vitória

Carlos José Pereira, de 62 anos, estava desaparecido havia dois dias; corpo foi achado no banco do carona do veículo, sem sinais aparentes de violência

Publicado em 25 de julho de 2025 às 12:07

Carlos José Pereira foi encontrado morto dentro de carro em Vitória Crédito: Acervo Pessoal

Um empresário, identificado como Carlos José Pereira, de 62 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (25) dentro do próprio carro, um Chevrolet Tracker, que estava estacionado em um posto de combustíveis na Reta da Penha, próximo ao bairro Andorinhas, em Vitória. Carlos estava desaparecido desde quarta-feira (23). >

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que Carlos José morava sozinho e era proprietário de um restaurante em Serra Sede. Na quinta-feira (24), ele não apareceu para abrir o estabelecimento, como fazia diariamente. Preocupados, os funcionários avisaram a família sobre o desaparecimento.>

Empresário é encontrado morto dentro de carro em Vitória 1 de 11

O carro da vítima foi localizado através do serviço de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória. Testemunhas relataram que, na quarta-feira, o veículo chegou ao local e uma pessoa foi vista saindo do banco do motorista. O corpo de Carlos José estava no banco do carona, coberto por um lençol. De acordo com a TV Gazeta, não havia sinais aparentes de violência.>

José Carlos nasceu em Pocrane, Minas Gerais, e há mais de 30 anos morava no Espírito Santo. >

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta