Homem invade casa, agride ex-companheira e acaba preso em Guaçuí

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por invadir a casa da ex-companheira e agredi-la na noite de sexta-feira (12), no bairro São Miguel, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, que esteve no local após uma denúncia, ele tinha ainda um mandado de prisão em aberto por tráfico.

Ao perceber a chegada das forças de segurança próximas ao imóvel onde estava, o suspeito tentou fugir, pulando o muro de uma casa vizinha, mas foi encontrado embaixo de uma escada. Segundo a polícia, ele resistiu de forma agressiva à abordagem, o que exigiu a atuação de vários militares para contê-lo.