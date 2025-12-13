Homem invade casa, agride ex-companheira e acaba preso em Guaçuí
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por invadir a casa da ex-companheira e agredi-la na noite de sexta-feira (12), no bairro São Miguel, em Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, que esteve no local após uma denúncia, ele tinha ainda um mandado de prisão em aberto por tráfico.
Ao perceber a chegada das forças de segurança próximas ao imóvel onde estava, o suspeito tentou fugir, pulando o muro de uma casa vizinha, mas foi encontrado embaixo de uma escada. Segundo a polícia, ele resistiu de forma agressiva à abordagem, o que exigiu a atuação de vários militares para contê-lo.
Após ser algemado, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. De acordo com a Polícia Civil, além do mandado cumprido contra o suspeito, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e resistência. Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional.