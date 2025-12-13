Confusão entre moradores de rua termina com um esfaqueado e outro preso em Vitória

Delegacia de Homicídios de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Um morador de rua ficou gravemente ferido após ser esfaqueado por outro homem que vive também nas vias de Vitória, na última sexta-feira (12). O caso aconteceu na Rua Hermes Curry Carneiro, em frente ao Restaurante Popular, na região de Jucutuquara. O agressor foi detido pela Guarda de Vitória e depois autuado e preso em flagrante pela Polícia Civil.

O suspeito, de 39 anos, que não teve o nome divulgado, teria se aproximado da vítima e desferido quatro golpes de faca antes de fugir do local. Cerca de 40 minutos depois, ele retornou ao ponto do crime vestindo outras roupas, mas acabou sendo reconhecido e detido.

De acordo com a Guarda de Vitória, a vítima, mesmo ferida, conseguiu caminhar até o Hospital São Lucas em busca de socorro e permanece internada em estado grave.

O suspeito, segundo a Guarda de Vitória, tem mais de 20 passagens pela polícia. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e, após os procedimentos legais, encaminhado ao sistema prisional.