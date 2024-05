Vereador leva tiro de raspão durante assalto na Serra

O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 10h30, quando o parlamentar estava sentado na entrada de um estabelecimento do bairro Vila Nova de Colares

O vereador Marlon Fred (PDT), da Serra , levou um tiro de raspão na manhã desta quinta-feira (23), durante um assalto que sofreu em Vila Nova de Colares. A informação foi confirmada pela Câmara de Vereadores do município da Grande Vitória.

Segundo o órgão, o vereador estava em um comércio do bairro, localizado nas proximidades da Associação de Moradores, quando foi rendido em um assalto. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram o vereador (de camisa rosa) e outro homem sentados na porta da loja, usando os celulares. Momentos depois, erguem as mãos e entregam os pertences ao assaltante, que não é visto na filmagem.