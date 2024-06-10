Suspeito invade casa para roubar e dorme no sofá em Cariacica

Um jovem, de 20 anos, acabou preso após invadir uma casa para roubar, não conseguir sair e ainda dormir no sofá da residência, em Campo Grande, Cariacica , no domingo (9). O suspeito foi descoberto pelo filho da dona do imóvel, de 9 anos.

Uma câmera de segurança registrou o momento (veja acima) que o homem é retirado do prédio por policiais militares.

De acordo com a Polícia Militar , os policiais foram acionados na manhã de domingo e, no local, uma mulher informou que foi acordada pelo filho mais novo dizendo que havia um homem dormindo no sofá da sala.

O suspeito assumiu que durante a madrugada subiu pelo telhado vizinho, desceu pelo fosso do prédio e, após retirar a tela de proteção da janela, acessou a casa da família.

No interior do imóvel, ele roubou um cartão de crédito e tentou sair da residência, porém sem sucesso. O jovem acabou pegando no sono no sofá da sala, sendo surpreendido pelos moradores de manhã. Ele foi conduzido para a 4ª Delegacia Regional.

Após não conseguir sair da casa, o homem deitou e dormiu no sofá da sala Crédito: Leitor A Gazeta

Polícia Civil disse que o jovem foi autuado em flagrante por furto qualificado e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), o suspeito estava preso desde março de 2022 por roubo e ele havia sido solto, por meio de alvará expedido pela Justiça, na última quarta-feira (5).

Muito sono

Suspeito retirou a tela e entrou pela janela Crédito: Leitor A Gazeta

A dona da casa conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, e contou que o suspeito chegou a pedir para deixarem ele continuar dormindo.