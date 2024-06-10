Suspeito invade casa para roubar e dorme no sofá em Cariacica

Um jovem, de 20 anos, acabou preso após invadir uma casa para roubar, não conseguir sair e ainda dormir no sofá da residência, em Campo Grande, Cariacica, no domingo (9). O suspeito foi descoberto pelo filho da dona do imóvel, de 9 anos.
Uma câmera de segurança registrou o momento (veja acima) que o homem é retirado do prédio por policiais militares.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados na manhã de domingo e, no local, uma mulher informou que foi acordada pelo filho mais novo dizendo que havia um homem dormindo no sofá da sala.
O suspeito assumiu que durante a madrugada subiu pelo telhado vizinho, desceu pelo fosso do prédio e, após retirar a tela de proteção da janela, acessou a casa da família.
No interior do imóvel, ele roubou um cartão de crédito e tentou sair da residência, porém sem sucesso. O jovem acabou pegando no sono no sofá da sala, sendo surpreendido pelos moradores de manhã. Ele foi conduzido para a 4ª Delegacia Regional.
A Polícia Civil disse que o jovem foi autuado em flagrante por furto qualificado e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o suspeito estava preso desde março de 2022 por roubo e ele havia sido solto, por meio de alvará expedido pela Justiça, na última quarta-feira (5).
Muito sono
A dona da casa conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, e contou que o suspeito chegou a pedir para deixarem ele continuar dormindo.
“Nós acordamos assustados com nossos filhos falando que tinha um homem no sofá dormindo. Meu marido foi na frente, falando para sair, mas ele pediu para continuar dormindo”, disse.