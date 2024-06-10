Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pegou no sono

Suspeito invade casa para roubar e dorme no sofá em Cariacica

Após pegar um cartão de crédito, o detido acabou pegando no sono e foi descoberto pelo filho do casal; caso ocorreu no último domingo (9)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 jun 2024 às 14:47

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 14:47

Um jovem, de 20 anos, acabou preso após invadir uma casa para roubar, não conseguir sair e ainda dormir no sofá da residência, em Campo Grande, Cariacica, no domingo (9). O suspeito foi descoberto pelo filho da dona do imóvel, de 9 anos.
Uma câmera de segurança registrou o momento (veja acima) que o homem é retirado do prédio por policiais militares.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados na manhã de domingo e, no local, uma mulher informou que foi acordada pelo filho mais novo dizendo que havia um homem dormindo no sofá da sala.
O suspeito assumiu que durante a madrugada subiu pelo telhado vizinho, desceu pelo fosso do prédio e, após retirar a tela de proteção da janela, acessou a casa da família.
No interior do imóvel, ele roubou um cartão de crédito e tentou sair da residência, porém sem sucesso. O jovem acabou pegando no sono no sofá da sala, sendo surpreendido pelos moradores de manhã. Ele foi conduzido para a 4ª Delegacia Regional.
Suspeito invade casa e dorme em sofá em Cariacica
Após não conseguir sair da casa, o homem deitou e dormiu no sofá da sala Crédito: Leitor A Gazeta
Polícia Civil disse que o jovem foi autuado em flagrante por furto qualificado e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o suspeito estava preso desde março de 2022 por roubo e ele havia sido solto, por meio de alvará expedido pela Justiça, na última quarta-feira (5).

Muito sono

Suspeito retirou a tela e entrou pela janela
Suspeito retirou a tela e entrou pela janela Crédito: Leitor A Gazeta
A dona da casa conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, e contou que o suspeito chegou a pedir para deixarem ele continuar dormindo.
“Nós acordamos assustados com nossos filhos falando que tinha um homem no sofá dormindo. Meu marido foi na frente, falando para sair, mas ele pediu para continuar dormindo”, disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump concorda com cessar-fogo de 15 dias com Irã e diz que Estreito de Ormuz será reaberto
Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados