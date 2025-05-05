Mulher atacada por cão em Marataízes deixa hospital após quase um mês

Segundo a filha de Marisa, havia a possibilidade de a mãe ter o braço amputado devido aos ferimentos, mas ela se recuperou bem e o procedimento não foi necessário. Ela já retornou para casa, em Marataízes, e deverá seguir com cuidados médicos para a realização de uma cirurgia.

No mesmo dia, Marisa foi atacada pelo cachorro de estimação da família ao tentar entrar em sua casa. Ao ouvir os gritos da mulher, populares que estavam na região tentaram ajudá-la e agrediram o animal a enxadadas para que ele a soltasse. Após levar vários golpes, o cão morreu no local. Marisa foi atendida pelo Samu/192 e encaminhada para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim.