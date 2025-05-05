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Mulher atacada por cão em Marataízes deixa hospital após quase um mês

Marisa Oliveira Magalhães, de 46 anos, estava hospitalizada desde 9 de abril, quando foi socorrida com ferimentos nos braços e pernas
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

05 mai 2025 às 16:35

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 16:35

Após quase um mês internada, a mulher atacada pelo próprio cão em Marataízes, no litoral Sul do Estado, teve alta na última sexta-feira (2). Marisa Oliveira Magalhães, de 46 anos, estava hospitalizada em Cachoeiro de Itapemirim desde o dia 9 de abril para tratar de lacerações diversas nos braços e pernas.
Segundo a filha de Marisa, havia a possibilidade de a mãe ter o braço amputado devido aos ferimentos, mas ela se recuperou bem e o procedimento não foi necessário. Ela já retornou para casa, em Marataízes, e deverá seguir com cuidados médicos para a realização de uma cirurgia.
No mesmo dia, Marisa foi atacada pelo cachorro de estimação da família ao tentar entrar em sua casa. Ao ouvir os gritos da mulher, populares que estavam na região tentaram ajudá-la e agrediram o animal a enxadadas para que ele a soltasse. Após levar vários golpes, o cão morreu no local. Marisa foi atendida pelo Samu/192 e encaminhada para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim.
Mulher atacada por cão em Marataízes deixa hospital após quase um mês

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