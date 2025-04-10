Mulher é atacada dentro de casa pelo próprio cachorro em Marataízes

Quando Maria tentou entrar na casa, o cão a atacou. Populares que estavam na região tentaram ajudá-la, atingindo o animal com enxadadas. O cachorro só soltou a vítima após receber diversos golpes e morrer no local. Em seguida, Marisa foi atendida pelo Samu/192 e encaminhada para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, onde permanece estável.

O companheiro de Marisa contou que saiu do trabalho assim que soube do ocorrido. Ele disse que o cachorro estava com o casal há quatro meses e, apesar do grande porte, era um filhote e nunca havia apresentado sinais de agressividade. No entanto, Leandro disse que era ele quem cuidava do animal e preferia que a esposa não o alimentasse quando estivesse sozinha.