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Mulher é atacada dentro de casa pelo próprio cachorro em Marataízes

Ao tentar ajudar a vítima, vizinhos agrediram o animal, que morreu no local; moradora foi hospitalizada e segue internada em Itapemirim
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

09 abr 2025 às 21:03

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 21:03

Uma mulher foi atacada pelo próprio cão na tarde desta quarta-feira (9) no bairro Belo Horizonte, em Marataízes, no litoral Sul do Estado. A vítima, Marisa Oliveira Magalhães, de 46 anos, sofreu diversas lacerações nos braços e pernas. No local, o companheiro dela, Leandro Silva, contou à Polícia Militar que a casa em que ele e a mulher moravam era alugada e o animal havia sido abandonado na residência por uma antiga moradora, e que o casal o adotou.
Quando Maria tentou entrar na casa, o cão a atacou. Populares que estavam na região tentaram ajudá-la, atingindo o animal com enxadadas. O cachorro só soltou a vítima após receber diversos golpes e morrer no local. Em seguida, Marisa foi atendida pelo Samu/192 e encaminhada para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, onde permanece estável. 
O companheiro de Marisa contou que saiu do trabalho assim que soube do ocorrido. Ele disse que o cachorro estava com o casal há quatro meses e, apesar do grande porte, era um filhote e nunca havia apresentado sinais de agressividade. No entanto, Leandro disse que era ele quem cuidava do animal e preferia que a esposa não o alimentasse quando estivesse sozinha. 

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