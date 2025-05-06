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Em Goiabeiras

Idoso é levado à delegacia após furar parede e injetar gás em casa de vizinho em Vitória

Moradores relataram que o homem de 82 anos já arrumou outros problemas, mas desta vez o caso foi mais grave; caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (5)
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

05 mai 2025 às 21:46

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 21:46

Idoso foi levado à delegacia após ameaçar atear fogo na casa do vizinho com gás de cozinha abrindo um buraco na parede que divide as residências.
Idoso foi levado à delegacia após ameaçar atear fogo na casa do vizinho com gás de cozinha abrindo um buraco na parede que divide as residências Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Na tarde desta segunda-feira (5), um idoso de 82 anos foi conduzido à delegacia após abrir buracos na parede que divide a propriedade dele com a do vizinho, danificando as estruturas e inserido por ali uma mangueira conectada a um botijão de gás. Em seguida, ele teria ameaçado acionar o botijão para provocar uma explosão na casa dos vizinhos no bairro Goiabeiras, em Vitória
Segundo o relato do morador ameaçado, o idoso tem feito ameaças recorrentes de incendiar a casa e os veículos. A tensão entre os vizinhos já havia sido registrada pela Polícia Militar em duas ocasiões anteriores. No entanto, a situação ganhou contornos mais perigosos nesta segunda.
O idoso foi colocado no compartimento de segurança da viatura e foi levado até a Delegacia Regional de Vitória para ser ouvido. 
doso é levado à delegacia após furar parede e injetar gás em casa de vizinho em Vitória
De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de incêndio. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
*Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta

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