Idoso é levado à delegacia após furar parede e injetar gás em casa de vizinho em Vitória

Idoso foi levado à delegacia após ameaçar atear fogo na casa do vizinho com gás de cozinha abrindo um buraco na parede que divide as residências Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Na tarde desta segunda-feira (5), um idoso de 82 anos foi conduzido à delegacia após abrir buracos na parede que divide a propriedade dele com a do vizinho, danificando as estruturas e inserido por ali uma mangueira conectada a um botijão de gás. Em seguida, ele teria ameaçado acionar o botijão para provocar uma explosão na casa dos vizinhos no bairro Goiabeiras , em Vitória

Segundo o relato do morador ameaçado, o idoso tem feito ameaças recorrentes de incendiar a casa e os veículos. A tensão entre os vizinhos já havia sido registrada pela Polícia Militar em duas ocasiões anteriores. No entanto, a situação ganhou contornos mais perigosos nesta segunda.

O idoso foi colocado no compartimento de segurança da viatura e foi levado até a Delegacia Regional de Vitória para ser ouvido.

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De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de incêndio. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).