Devolução de celulares roubados no ES: programa já mostra a que veio

Ao todo, 40% das pessoas que receberam as mensagens devolveram os celulares. Crédito: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social

A primeira leva de celulares devolvidos à Polícia Civil em Vitória e Vila Velha, dentro do Projeto Recupera do governo estadual, confirmou o potencial das intimações enviadas por WhatsApp às pessoas em posse de aparelhos originados de furto ou roubo. Foram 172 smartphones recuperados em dois dias, com mais 49 previstos de serem entregues nos dias seguintes, em um universo de 502 intimações. Números consideráveis.

A mensagem enviada pelo programa, que será expandido para outras cidades, informa que o celular possui restrição de roubo e comunica a data, o horário e o endereço da delegacia para a devolução do aparelho. O envolvimento das operadoras é essencial, porque são elas que repassam às autoridades o novo número que está com o mesmo IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do telefone roubado.

É assim que o cerco se fecha. A lógica é bem menos pueril do que pode parecer em um primeiro momento: obviamente, o programa se apoia em parte na honestidade das pessoas, sobretudo aquelas que adquiriram os aparelhos com boa-fé, mas com o auxílio da tecnologia a Polícia Civil poderá bater à porta de quem não responder à solicitação. Nessa situação, as pessoas poderão até responder por receptação. A omissão pode custar caro.

Roubo e furto de celular são, possivelmente, os crimes patrimoniais mais comuns. Os aparelhos passaram a ser como um cofre que carrega os mais importantes dados pessoais, e assim estão também sujeitos a toda sorte de golpes. Um celular na mão de bandidos pode dar mais prejuízos do que o próprio valor do aparelho. Contudo, o foco do programa acaba sendo sobretudo o mercado ilegal de compra e venda. É assim que as autoridades de segurança acreditam que podem provocar uma queda nesses crimes.

No período de um ano, entre os dias 17 de maio de 2023 e 16 de maio de 2024, foram 21.400 telefones roubados ou furtados no Espírito Santo. Sendo que apenas 648 foram recuperados.

Uma das reclamações mais comuns (e justas) feitas por quem tem um celular roubado é a falta de resposta policial, mesmo que o aparelho possua tecnologia de geolocalização e se saiba até onde ele está. O Projeto Recupera, de certa forma, pode ajudar a mudar isso, de uma forma até mais eficiente.

