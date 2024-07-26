Prefeitos da Grande Vitória: avaliação das promessas é a hora da verdade

Promessas cumpridas pelos prefeitos Crédito: Pixabay

A reportagem adotou critérios objetivos, com promessas relacionadas a projetos concretos, possíveis de serem mensurados. Uma decisão que de antemão eliminou o risco de subjetividades. Como um trabalho jornalístico, a metodologia está exposta com destaque em cada uma das reportagens, para que não falte transparência.

Basicamente, as promessas avaliadas foram colhidas nos planos de governo entregues à Justiça Eleitoral nas eleições de 2020, em publicações dos candidatos eleitos e em entrevistas concedidas por eles ao longo da campanha eleitoral. Tudo devidamente comprovado. E a checagem foi feita com as próprias prefeituras, além de órgãos e instituições ligadas às áreas em análise, como ministérios e sindicatos.

O calor das campanhas coloca os candidatos em situações nas quais até promessas absurdas são feitas, portanto o nível maior ou menor de promessas cumpridas também ajuda a traçar um padrão de qualidade das propostas. Um compromisso que consegue se concretizar também diz muito sobre o conhecimento de um candidato sobre o cargo que pleiteia.

Num momento em que todos os prefeitos analisados estão aptos à reeleição, esse é um empenho jornalístico que dá ainda mais informação qualificada para a avaliação dos eleitores, caso estejam na disputa. Sem paixões, ideologias, vieses: a quantificação das promessas cumpridas e a priorização das soluções dão respostas relevantes sobre a qualidade das gestões. Não são, é preciso dizer, a única forma de avaliar um mandato, afinal os cenários mudam durante os quatro anos, impondo novas prioridades.