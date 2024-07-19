Vida nas ruas: o que a série do Jornal Nacional pode nos ensinar?

O acolhimento dos moradores em situação de rua é um desafio para os municípios Crédito: Ricardo Medeiros

Quem circula pela Grande Vitória percebe a presença de pessoas dias e noites nas ruas, pedindo ou não ajuda a quem passa. Pessoas invisibilizadas pela situação, cercada de estigmas, mas com histórias pessoais únicas, mesmo que o pano de fundo seja o abadono, o desemprego ou o vício em drogas e álcool.

De forma alguma devemos generalizar, como se todas as pessoas em situação de rua cometessem esses crimes o tempo todo. É só mais um ângulo do problema, que é multifacetado. A rua encerra uma sucessão de perdas pessoais que é sim uma responsabilidade coletiva.

E dá para tirar muitas lições, a maior delas é o lema "moradia em primeiro lugar", uma mudança de enfoque na aplicação das políticas assistenciais que tem conseguido o empoderamento para a retomada da cidadania dessas pessoas. Organizações do terceiro setor em parcerias com governos priorizam a busca por uma habitação, de acordo com as políticas públicas de cada lugar. Não ter um lugar para morar é uma condição inaceitável, é a antítese da civilidade, e é a partir dessa premissa que se dá o enfrentamento do problema.

Em ano de eleições municipais, é importante que os que pleiteiam a administração das cidades tenham propostas concretas de acolhimento para essa população, que incluam também programas de capacitação profissional e acompanhamento para a saúde física e mental. Uma pessoa que vive na rua e quer trabalhar precisa ter condições mínimas para isso.