A cada mulher morta no ES, cresce o nosso sentimento de derrota

Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos Crédito: Redes sociais

O sentimento, diante da persistência diária de agressões e mortes de mulheres no Espírito Santo, é sempre de derrota. A legislação avançou nas últimas décadas, há esforços do poder público e o envolvimento da sociedade para frear a cultura machista que semeia essas violências, mas as mulheres continuam vulneráveis demais. Os números mostram isso.

Ao realizar um apanhado com as estatísticas de violência contra a mulher neste primeiro semestre de 2024, a colunista Vilmara Fernandes mostrou que, desde 2018, apenas os seis primeiros meses de 2021 registraram tantos feminícidios quanto o mesmo período deste ano. Foram, em ambos os casos, 21 mulheres mortas por questões de gênero.

Interromper o ciclo de violência é parte crucial de qualquer iniciativa de combate à morte violenta de mulheres. Um ato obsessivo, como a perseguição ("stalking"), é uma das manifestações que são um alerta de perigo iminente. De acordo com a Polícia Civil, os registros de crimes de perseguição aumentaram 23% nos primeiros quatro meses deste ano , considerando o mesmo período de 2023.

A misoginia e o machismo, incrustados na sociedade brasileira apesar de todo o esforço de conscientização dos últimos anos, é o terreno fértil para todo tipo de violência, das mais simbólicas (que não são inofensivas por isso) àquelas que ceifam vidas. É um fenômeno cultural difícil de ser combatido.