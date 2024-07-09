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Feminicídio

Suspeito de matar mulher em Venda Nova é preso pela polícia

Jhonatan Bautz Dordenoni foi encontrado perto da rodoviária municipal e não ofereceu resistência aos policiais
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jul 2024 às 16:59

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 16:59

Uma ação conjunta realizada na tarde desta terça-feira (09) prendeu Jhonatan Bautz Dordenoni, de 25 anos, suspeito de ser o autor do assassinato de Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos. O homem foi preso em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, mesmo município onde o crime ocorreu. A ação envolveu a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, e Polícia Militar, por meio da 2ª Companhia Independente.
O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (8) e, assim que tomaram conhecimento do fato, os policiais iniciaram diligências para elucidar o fato. Na manhã desta terça-feira (9), a Polícia Civil representou pela prisão do indivíduo, que é ex-companheiro da vítima, o que foi deferido pelo Poder Judiciário. De posse da ordem de prisão, os policiais iniciaram as buscas, localizando o suspeito no Centro de Venda Nova do Imigrante, nas proximidades da rodoviária da cidade.
Jhonatan Bautz Dordenoni foi preso no centro de Venda Nova do Imigrante
Jhonatan Bautz Dordenoni foi preso no Centro de Venda Nova do Imigrante Crédito: Polícia Civil
Jhonatan Bautz Dordenoni não ofereceu resistência, sendo algemado e conduzido à delegacia, onde os procedimentos de praxe estão em andamento. "No momento da prisão, o pai do suspeito alegou que estaria levando o filho para se apresentar na Delegacia, mas como a polícia já estava monitorando e seguindo todo mundo, a gente conseguiu pegar antes", disse o delegado Alberto Roque Peres, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Jhonatan e o espaço segue aberto para um posicionamento. 

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