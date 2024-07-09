Suspeito de matar mulher em Venda Nova é preso pela polícia

Jhonatan Bautz Dordenoni não ofereceu resistência, sendo algemado e conduzido à delegacia, onde os procedimentos de praxe estão em andamento. "No momento da prisão, o pai do suspeito alegou que estaria levando o filho para se apresentar na Delegacia, mas como a polícia já estava monitorando e seguindo todo mundo, a gente conseguiu pegar antes", disse o delegado Alberto Roque Peres, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante.