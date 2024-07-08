Mulher é encontrada morta em banheiro de apartamento em Venda Nova

Sara Moulin foi encontrada morta no banheiro de casa em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo da família

Atualização: na tarde desta terça-feira (9), Jhonatan Bautz Dordenoni, suspeito de matar Sara da Cruz Moulin Merçon, foi preso. Leia a matéria completa na tarde desta terça-feira (9), Jhonatan Bautz Dordenoni, suspeito de matar Sara da Cruz Moulin Merçon, foi preso. Leia a matéria completa clicando aqui

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (8), no interior do box do banheiro de um apartamento, no Centro de Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , vizinhos ouviram gritos vindos da casa da vítima, identificada pelos familiares como Sara Moulin, de 28 anos.

Populares relaram que a mulher teria ferimentos causados por faca pelo corpo, mas a polícia não confirmou esta versão. Segundo o chamado, os vizinhos ouviram pedidos por socorro e tentaram ligar para a moradora. Como ela não atendeu, a proprietária do imóvel foi ao local e encontrou a porta aberta.

Ainda segundo a polícia, um vizinho entrou no apartamento e se deparou com a mulher ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou que a vítima estava morta. A perícia foi acionada.