Desvio de doações a vítimas das chuvas no ES merece dura punição

Mas a recuperação de todos esses itens não pode dar fim às investigações da chamada Operação Black Friday. Vale ressaltar que nem todos os produtos desviados foram recuperados de imediato. Ao todo, entre os donativos levados do galpão estavam: 49 geladeiras, 43 fogões, 8 cestas básicas, 153 itens de higiene pessoal, além de outros materiais. Ainda há a possibilidade de que pessoas que adquiriram as mercadorias, sem saber ou não que eram destinadas a doação, façam a devolução de forma voluntária e deem as devidas explicações sobre a compra irregular em depoimento na delegacia da Polícia Federal, em Cachoeiro de Itapemirim.