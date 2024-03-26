Chuva no ES: quando tudo é desespero, solidariedade faz o recomeço ser possível

Gilda Hastemreitez Leite, de 50 anos, era uma enfermeira aposentada que morava na Casa Reviver, para pessoas com deficiência. Durante o temporal que atingiu o Sul do Espírito Santo na madrugada de sábado (23), ela chegou a enviar uma mensagem de áudio para tranquilizar os familiares. Não sobreviveu à tragédia, em Mimoso do Sul.

Gilda é uma das pessoas que morreu na casa para pessoas com deficiência e mandou um áudio antes da chuva destruir o local onde morava. Crédito: Fernando Madeira

Casa da família de Adair foi atingida por um deslizamento de terra e ficou totalmente destruída em Mimoso do Sul, Espírito Santo Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Além das perdas humanas e do trauma daqueles que escaparam por pouco, os prejuízos materiais nas cidades mais antigidas pelas fortes chuvas ficaram explícitos quando a água escoou. Um cenário de destruição tomou conta das ruas.

Esse é apenas um pequeno recorte da tragédia nos municípios do Sul do Estado afetados pela chuva. Muito mais gente sofre neste momento, pela perda de familiares e amigos. Até a noite desta segunda-feira (25), foram 19 mortes, duas em Apiacá e 17 em Mimoso do Sul. E mais de 7,7 mil pessoas fora de casa.

Como recomeçar? O caminho é difícil, principalmente para aqueles que só têm a roupa do corpo, mas a esperança vem dos milhares de desconhecidos que prontamente começaram a doar.

A tragédia poderia ser ainda maior sem essas mobilizações. As doações não resolvem todos os problemas – e nem tem como suprir as lacunas que cabem ao poder público –, mas são um belo exemplo de humanidade. Algo que deveria servir de inspiração em todos os aspectos da vida.

Samu foi acionado, mas quando chegaram o pequeno Adryan já havia nascido Crédito: Divulgação/ Samu