Governo do ES vai doar R$ 3 mil reais para famílias afetadas pelas chuvas

O governador Renato Casagrande anunciou medidas para famílias de baixa renda afetadas pelas chuvas no ES Crédito: Daniel Marçal

Para ter direito ao benefício, a família deve atender aos seguintes critérios:

Estar inscrita, e em situação regular e atualizada, no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico);

Apresentar renda mensal inferior ou igual a três salários mínimos (R$ 4.236) durante a época do desastre natural;

Estar residindo em imóvel diretamente atingindo pelas chuvas, mediante comprovação da Defesa Civil.

Casagrande disse que as equipes de assistência social dos municípios terão o trabalho de fazer a identificação dessas famílias, que poderão usar o dinheiro para a compra de eletrodomésticos, móveis, material de construção ou outros itens perdidos durante as chuvas e que consideram importante no processo de reconstrução de suas moradias. O governador acrescentou que o Banestes já está apto a fazer as operações de transferência dos recursos.

"Precisamos abraçar essas famílias, nos solidarizar e, ao mesmo tempo, dar esperança para elas. O apoio é fundamental", ressaltou.

O governador observou que ainda não é possível estimar o valor total que será destinado à população mais vulnerável, mas a medida somente foi possível devido ao Projeto de Lei 1.034/2023 que o Executivo enviou para a Assembleia Legislativa no final do ano passado, prevendo o pagamento do benefício. O Cartão Reconstrução garante a cobertura de despesas com situações de emergência e estado de calamidade pública compreendidas no período de dezembro de 2023 a março de 2024.

O pagamento foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). O projeto criou o auxílio financeiro temporário destinado a famílias atingidas por desastres naturais decorrentes de chuvas fortes ou de longa duração.