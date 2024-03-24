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Chuva no ES

Cachoeiro decreta situação de emergência por causa da chuva

Por causa da enchente, 409 pessoas estão fora de suas casas - destas, 131 precisam de abrigo público e outras 131 estão alojadas na casa de familiares

Publicado em 24 de Março de 2024 às 10:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2024 às 10:41
Cachoeiro de Itapemirim: Transbordamento do rio Itapemirim afetou moradores no interior e na sede
Cachoeiro de Itapemirim: Transbordamento do rio Itapemirim afetou moradores no interior e na sede do município Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, decretou “Situação de Emergência" por conta das chuvas. O decreto foi assinado neste sábado (23) e divulgado neste domingo (24). A medida visa a estabelecer ações de recuperação dos danos causados pelas chuvas.
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O decreto se baseia em levantamentos técnicos da Defesa Civil, considerando a grande precipitação de chuvas, causando o transbordamento do Rio Itapemirim, atingindo localidades nos Distritos de Pacotuba e Coutinho, e diversos bairros e ruas na sede do município de Cachoeiro de Itapemirim. Por causa da enchente, 409 pessoas estão fora de suas casas - destas, 131 precisam de abrigo público e outras 131 estão alojadas na casa de familiares.
“Cachoeiro não foi tão gravemente afetado como outros municípios vizinhos. Entretanto, desde o início da situação, nos mobilizamos rapidamente para atender às ocorrências. O decreto se faz necessário para que possamos atuar com mais vigor na recuperação do município”, justifica o prefeito Victor Coelho.

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