Chuva no ES: funerária doa caixão a famílias de mortos em Mimoso do Sul

Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

Em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, uma funerária emitiu, na manhã deste domingo (24), um comunicado informando que moradores que tiveram familiares mortos por causa das chuvas e que não conseguem arcar com as despesas receberão doação de todo o atendimento funerário e de urnas.

De acordo com o responsável pelos agentes funerários da empresa que disponibiliza o atendimento gratuito, a empresa se comoveu com a situação. “Nesse momento, é uma junção de todos, todos têm que se unir para ajudar”, disse Fernando Almeida.

A funerária também está recebendo alimentos e água para doação. Até o final da tarde deste domingo (24), nenhum dos corpos havia sido enterrado, segundo o agente. “Até o momento, o que eu sei é que 11 corpos foram identificados, mas até agora nenhum corpo foi liberado do SML e também não houve enterro ainda.”