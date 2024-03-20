150 anos, uma das maiores condenações no ES. Pena ter demorado tanto

Edmar Silva Rodrigues Júnior, conhecido como "maníaco da tesoura" Crédito: Marcos Fernandez | Cedoc A Gazeta

Ora, tudo depende do referencial. Ao mesmo tempo em que o réu recebeu uma pena expressiva de 150 anos, o julgamento dos crimes cometidos entre outubro e dezembro de 2010 levou tempo demais para acontecer, após quase 14 anos. Um tempo que pune, mas também alivia.

Mais rápida foi a condenação por tentar matar uma mulher e ameaçar outra de morte, que saiu em julho de 2012. Já os cinco homicídios qualificados, cuja denúncia foi recebida em maio de 2011, só viram a luz da justiça na última segunda-feira (18).

O tempo também foi determinante para o relaxamento da prisão de Edmar, em 31 de julho de 2018. A decisão foi tomada pela Justiça porque o encarceramento havia ultrapassado o limite de razoabilidade, já que ele estava preso há mais de 2600 dias. Ele passou, então, a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Um exemplo de que a lentidão da Justiça, em determinadas circunstâncias, é prejudicial também para quem está no banco dos réus. Imagine se, nesse caso, ele tivesse sido inocentado?