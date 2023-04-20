Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Condenados pela Justiça

As maiores condenações e penas centenárias no ES e no Brasil

A condenação de Georgeval Alves a mais de 146 anos de prisão é uma das mais longas da Justiça do Espírito Santo. Veja outras condenações que marcaram a história do Estado e do Brasil

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 16:07

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

20 abr 2023 às 16:07
Interior do salão do júri no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares
Interior do salão do júri em Linhares, onde Georgeval foi julgado e condenado Crédito: Carlos Alberto Silva
Na noite desta quarta-feira (19/04), o Tribunal do Júri de Linhares decidiu pela condenação de Georgeval Alves Gonçalves a uma pena de 146 anos e quatro meses de prisão por homicídio qualificado, estupro de vulnerável e tortura dos irmãos Kauã e Joaquim. A defesa do ex-pastor pretende pedir anulação do julgamento. No entanto, enquanto essa história não tem um novo capítulo, a pena fica marcada como uma das maiores da história do judiciário do Espírito Santo. 
A reportagem de A Gazeta realizou um levantamento de outros casos de grande repercussão no Estado e suas penas, além de outros processos em todo o Brasil.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) foi procurado e informou que não ter os dados sobre quais foram as maiores penas privativas de liberdade no Estado. Além disso, o Tribunal também foi questionado sobre outras pessoas já foram condenadas a mais de um século de reclusão, mas até o momento, não deu retorno.

Veja Também

Tortura, estupro e assassinato: entenda as condenações de Georgeval

Confira algumas das maiores penas no Espírito Santo:

Michael Lelis: 28 anos de prisão

Preso dentro de uma caçamba de lixo, Michael Lelis foi condenado por ter estuprado e torturado até a morte a enteada Fabyane Isadora Claudino Bezerra, de apenas 2 anos de idade.
A mãe da criança também foi condenada a uma pena de 2 anos por ter ajudado Michael a fugir, mas responde em liberdade.

Hilário Frasson: 30 anos de prisão

Hilário Frasson
Hilário Frasson, condenado pelo assassinato de Milena Gottardi Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta
O feminicídio da médica Milena Gottardi, em 2017, chocou o Espírito Santo. O ex-marido e ex-policial civil, Hilário Frasson, foi apontado como mandante do crime e condenado por homicídio qualificado, feminicídio e fraude processual.

Wilson Barbosa: 36 anos de prisão

Data: 18/12/2019 - ES - Viana - Wilson Barbosa, preso no Complexo Penitenciário de Viana por matar suas duas filhas em Nova Almeida - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Wilson Barbosa, preso no Complexo Penitenciário de Viana por matar suas duas filhas em Nova Almeida Crédito: Vitor Jubini
No dia 13 de abriu de 2010, duas crianças - uma de 4 e outra de 6 anos - morreram afogadas depois serem jogadas de uma ponte em Nova Almeida, na Serra, a 10 metros de altura.
Elas eram filhas de Wilson Barbosa, que foi condenado a 36 anos de prisão pelo crime. Em depoimento, ele disse não se lembrar do que aconteceu e alegou estar sob o efeito de drogas. 

Milk-shake: 63 anos de prisão

Leonardo Paixão, de 26 anos, conhecido como Milk Shake, é apontado pela polícia como o criminoso com o maior número de homicídios na Serra.
Leonardo Paixão, conhecido como Milk Shake, foi condenado a mais de 60 anos de prisão
Leonardo Paixão, conhecido como Milk Shake, foi condenado a mais de 60 anos de prisão Crédito: Divulgação | PCES
De acordo com a corporação, ele matou oito pessoas em menos de dois anos. Junto com Kleyson Martins Salomão, o Chapolin, ele foi condenado pelo assassinato de três membros de um grupo rival em Laranjeiras, na Serra.

Chapolin: 85 anos de prisão

Kleyson Martins Salomão, de 28 anos, conhecido como Chapolin, foi condenado neste ano a 85 anos de prisão por três homicídios cometidos em 2017.
Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido no dia 11 de maio de 2017, na Rua Sete, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, localizado na Serra. As vítimas, ainda de acordo com a polícia, eram membros de um grupo rival.

Veja Também

Kauã e Joaquim: ouça o podcast de A Gazeta sobre a tragédia que abalou o ES

É possível passar mais de 100 anos na prisão?

Georgeval Alves Gonçalves entra para lista de pessoas cujas penas ultrapassam um século. Considerando a longevidade de um ser humano, podemos dizer que, mesmo que o tempo de condenação fosse aplicado em sua totalidade, seria impossível - ou pelo menos muito improvável - cumprí-la. 
Consideremos o seguinte cenário hipotético: uma pessoa com 18 anos, que é a maioridade penal no Brasil, é condenada aos mesmos 146 anos de prisão. Ele chegaria ao final do período de reclusão com 164 anos, uma idade muito superior ao registro da pessoa com longeva da história, que é da francesa Jeanne Calment (1875-1997), que viveu até os 122 anos.

Veja Também

Alexandre Martins: veja os 3 episódios da websérie sobre a morte do juiz

Há, no entanto, um limite de tempo para penas privativas de liberdade no Brasil. Atualmente, esse tempo é de 40 anos, previsto no artigo 75 do Código Penal.
Esse limite foi ampliado recentemente pela lei 13.964 de 2019, o chamado "Pacote Anticrime", sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Antes, este limite era de 30 anos.

Criminosos condenados a mais de 100 anos no Brasil

  • Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, condenado a 108 anos.  O serial killer Francisco das Chagas foi condenado, em 2014, a 108 anos e três meses de prisão pelo assassinato de três crianças. Chagas foi acusado de matar e mutilar mais de quarenta crianças no Maranhão e Pará. Ele estava por trás do caso dos meninos emasculados do Maranhão e é suspeito de estar ligado ao caso dos meninos emasculados de Altamira. Ele também já acumulava penas que somavam 277 anos de prisão.
  • Bandido da Luz Vermelha, condenado 351 anos. João Acácio Pereira da Costa foi condenado por diversos crimes, incluindo roubos, sequestros, estupros e assassinatos. Ele foi preso em 1967 e, em 1970, foi condenado a 351 anos, 9 meses e 18 dias de prisão.
  • Maníaco do Parque, condenado a 268 anos. Francisco de Assis Pereira foi condenado por estupro e assassinato de diversas mulheres em São Paulo na década de 1990. Ele foi preso em 1998 e, em 2002, foi condenado a 268 anos de prisão. No entanto, essa pena foi posteriormente reduzida para 121 anos.

LEIA MAIS

Kauã e Joaquim: defesa de Georgeval pedirá anulação de júri

Família de Kauã comemora condenação de Georgeval: "É pouco pelo que ele fez"

Podcast Crimes Brutais: polêmicas marcaram vida e morte de Maria Nilce

Podcast Crimes Brutais: o assassinato misterioso de Isabela Cassani

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados