As maiores condenações e penas centenárias no ES e no Brasil

Interior do salão do júri em Linhares, onde Georgeval foi julgado e condenado Crédito: Carlos Alberto Silva

A reportagem de A Gazeta realizou um levantamento de outros casos de grande repercussão no Estado e suas penas, além de outros processos em todo o Brasil.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) foi procurado e informou que não ter os dados sobre quais foram as maiores penas privativas de liberdade no Estado. Além disso, o Tribunal também foi questionado sobre outras pessoas já foram condenadas a mais de um século de reclusão, mas até o momento, não deu retorno.

Confira algumas das maiores penas no Espírito Santo:

Michael Lelis: 28 anos de prisão

A mãe da criança também foi condenada a uma pena de 2 anos por ter ajudado Michael a fugir, mas responde em liberdade.

Hilário Frasson: 30 anos de prisão

Hilário Frasson, condenado pelo assassinato de Milena Gottardi Crédito: Fernando Madeira | A Gazeta

O feminicídio da médica Milena Gottardi, em 2017, chocou o Espírito Santo. O ex-marido e ex-policial civil, Hilário Frasson, foi apontado como mandante do crime e condenado por homicídio qualificado, feminicídio e fraude processual.

Wilson Barbosa: 36 anos de prisão

Wilson Barbosa, preso no Complexo Penitenciário de Viana por matar suas duas filhas em Nova Almeida Crédito: Vitor Jubini

No dia 13 de abriu de 2010, duas crianças - uma de 4 e outra de 6 anos - morreram afogadas depois serem jogadas de uma ponte em Nova Almeida, na Serra, a 10 metros de altura.

Elas eram filhas de Wilson Barbosa, que foi condenado a 36 anos de prisão pelo crime. Em depoimento, ele disse não se lembrar do que aconteceu e alegou estar sob o efeito de drogas.

Milk-shake: 63 anos de prisão

Leonardo Paixão, de 26 anos, conhecido como Milk Shake, é apontado pela polícia como o criminoso com o maior número de homicídios na Serra

Leonardo Paixão, conhecido como Milk Shake, foi condenado a mais de 60 anos de prisão Crédito: Divulgação | PCES

De acordo com a corporação, ele matou oito pessoas em menos de dois anos. Junto com Kleyson Martins Salomão, o Chapolin, ele foi condenado pelo assassinato de três membros de um grupo rival em Laranjeiras, na Serra.

Chapolin: 85 anos de prisão

Kleyson Martins Salomão, de 28 anos, conhecido como Chapolin, foi condenado neste ano a 85 anos de prisão por três homicídios cometidos em 2017.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido no dia 11 de maio de 2017, na Rua Sete, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, localizado na Serra. As vítimas, ainda de acordo com a polícia, eram membros de um grupo rival.

É possível passar mais de 100 anos na prisão?

Georgeval Alves Gonçalves entra para lista de pessoas cujas penas ultrapassam um século. Considerando a longevidade de um ser humano, podemos dizer que, mesmo que o tempo de condenação fosse aplicado em sua totalidade, seria impossível - ou pelo menos muito improvável - cumprí-la.

Consideremos o seguinte cenário hipotético: uma pessoa com 18 anos, que é a maioridade penal no Brasil, é condenada aos mesmos 146 anos de prisão. Ele chegaria ao final do período de reclusão com 164 anos, uma idade muito superior ao registro da pessoa com longeva da história, que é da francesa Jeanne Calment (1875-1997), que viveu até os 122 anos.

Há, no entanto, um limite de tempo para penas privativas de liberdade no Brasil. Atualmente, esse tempo é de 40 anos, previsto no artigo 75 do Código Penal.

Esse limite foi ampliado recentemente pela lei 13.964 de 2019 , o chamado "Pacote Anticrime", sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Antes, este limite era de 30 anos.

Criminosos condenados a mais de 100 anos no Brasil

Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, condenado a 108 anos. O serial killer Francisco das Chagas foi condenado, em 2014, a 108 anos e três meses de prisão pelo assassinato de três crianças. Chagas foi acusado de matar e mutilar mais de quarenta crianças no Maranhão e Pará. Ele estava por trás do caso dos meninos emasculados do Maranhão e é suspeito de estar ligado ao caso dos meninos emasculados de Altamira. Ele também já acumulava penas que somavam 277 anos de prisão.

Bandido da Luz Vermelha, condenado 351 anos. João Acácio Pereira da Costa foi condenado por diversos crimes, incluindo roubos, sequestros, estupros e assassinatos. Ele foi preso em 1967 e, em 1970, foi condenado a 351 anos, 9 meses e 18 dias de prisão.