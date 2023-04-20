Tortura, estupro e assassinato: entenda as condenações de Georgeval

Georgeval foi condenado pela morte de Kauã e Joaquim Crédito: Arte A Gazeta

Arquivos & Anexos Georgeval foi condenado pela morte de Kauã e Joaquim 146 anos de prisão Tamanho do arquivo: 692kb Baixar

A partir dos votos do júri, o juiz Tiago Fávaro Camata fez a dosimetria da pena, calculando o tempo de prisão a ser cumprido, assim como cada agravante. Veja abaixo:

Homicídio qualificado: foi fixada pena-base em 25 anos e seis meses. Foram considerados agravantes de motivo torpe, crime cometido para ocultação de outro crime, meio cruel e contra descendente. Além disso, como foi cometido contra menor de 14 anos, a pena para o crime de homicídio ficou em 40 anos para cada uma das crianças.

foi fixada pena-base em 25 anos e seis meses. Foram considerados agravantes de motivo torpe, crime cometido para ocultação de outro crime, meio cruel e contra descendente. Além disso, como foi cometido contra menor de 14 anos, a pena para o crime de homicídio ficou em 40 anos para cada uma das crianças. Estupro: foi fixada pena-base em 12 anos, 4 meses e 15 dias. Com o agravante de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e como foi praticado contra menores de 14 anos, a pena ficou em 22 anos e seis meses para cada criança.



foi fixada pena-base em 12 anos, 4 meses e 15 dias. Com o agravante de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e como foi praticado contra menores de 14 anos, a pena ficou em 22 anos e seis meses para cada criança. Tortura: 10 anos e 8 meses para cada criança. No total, a pena somada foi de 146 anos e 4 meses, que deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.



Georgeval, que está preso desde 2018 no Complexo Penitenciário de Viana, ainda pode recorrer para anular o júri ou para reduzir a pena.

Provas indicam que crime foi premeditado, diz juiz

Ao realizar a dosimetria dos crimes, o juiz destacou, por exemplo, que as provas mostram que o crime foi premeditado, “tendo o réu se aproveitado exatamente do momento em que a genitora da vítima estava em viagem para a prática do delito, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida”.

O laudo pericial identificou, no porta-malas do veículo de Georgeval, um galão de 5 litros de líquido identificado como “mistura de substâncias inflamáveis compatíveis com derivados de petróleo”, o mesmo produto encontrado no local do incêndio pela perícia.

Declarou ainda que as as circunstâncias do crime foram totalmente desfavoráveis, uma vez que foi cometido durante a madrugada, quando o fluxo de pessoas é reduzido, e que a defesa das vítimas foi impossibilitada.

“Ademais, o acervo probatório permite concluir, com segurança, que o réu cometeu os abusos sexuais contra as duas vítimas, uma na presença da outra, fazendo com que vivenciassem o sofrimento recíproco durante o iter criminis e a ‘escalada criminosa’, circunstâncias que potencializam a aflição e o terror psicológico vivenciados pelas vítimas. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso.”