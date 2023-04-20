Kauã e Joaquim: defesa de Georgeval pedirá anulação de júri

A defesa de Georgeval Alves Gonçalves pedirá anulação do júri para tentar um novo julgamento. De acordo com o advogado do ex-pastor, Pedro Ramos, a decisão dos jurados foi contrária às provas apresentadas ao Conselho de Sentença e, por isso, há a necessidade de uma nova audiência.

Formado por seis mulheres e um homem, o Conselho de Sentença decidiu, na noite desta quarta-feira (19), que Georgeval é culpado dos crimes contra o enteado Kauã Sales Butkovsky, 6 anos, e o próprio filho Joaquim Alves Sales, 3, mortos em dia 21 de abril de 2018. Ele foi condenado a 146 anos e 4 meses de prisão por homicídio qualificado, estupro de vulnerável e tortura

O advogado afirmou respeitar a soberania do veredicto, porém crê que “o julgamento ocorrido em Linhares tenha se dado de forma diversa do que vem sendo decidido nos tribunais anteriores”.

Pastor Georgeval deixa Fórum de Linhares após primeiro dia de julgamento - 18/04/2023 Crédito: Carlos Alberto Silva

A atuação da defesa tem como base o artigo 593, do Código de Processo Penal, que prevê o prazo de cinco dias para a apelação da sentença. A decisão contrária às provas é uma das quatro justificativas previstas para utilizar o recurso e passa pela análise de desembargadores de Justiça. Caso seja considerada legítima, um novo julgamento será marcado. No entanto, a nova decisão não poderá sofrer outra apelação, sendo considerada a condenação definitiva.

PROPORCIONAL AOS CRIMES

Em nota, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, disse que, dentro do que é possível na legislação brasileira, a pena foi proporcional aos crimes hediondos cometidos por Georgeval.

"O MPES espera que o rigor da lei aplicada neste caso contribua para que barbaridades como as praticadas pelo réu jamais voltem a ocorrer", afirmou o Ministério.

TÉCNICA DA DEFESA

O pedido de anulação fundamentada na defesa de que a decisão dos jurados não condiz com as provas apresentadas foi uma estratégia também usada durante o segundo dia do julgamento. Nos momentos de fala dos advogados de Georgeval, houve ataques aos laudos periciais produzidos durante a investigação. Para a equipe, nenhum deles constitui prova definitivas contra o condenado.

Em um dos momentos, a principal prova de indício de violência sexual nos meninos também foi contestada . De acordo com os advogados, não foi encontrado material genético de Georgeval na proteína PSA encontrado no ânus das crianças. "Supondo que esse PSA fosse decorrente de ejaculação, deveria ter sido encontrado também espermatozoide, e os laudos mostram que não encontraram. E, se tivesse encontrado, deveria ter solicitado ao delegado para colher material genético de Georgeval para comparar", argumentou a advogada Florence Rosa, duranto o julgamento.

"Gotículas de sangue no banheiro não significam que o sangue era, necessariamente, daquele dia, porque o luminol aponta apenas a existência de sangue, não a data", acrescentou a advogada, que faz parte da defesa de Georgeval.

Cálculo do tempo de pena

Com os votos dos jurados em relação às perguntas formuladas pela Justiça, o juiz Tiago Fávaro Camata fez a dosimetria, que é o cálculo do tempo de pena, segundo cada acusação e agravante. São eles:

Estupro: foi fixada pena base em 12 anos. Com o agravante de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e como foi praticado contra menores de 14 anos, a pena ficou em 22 anos para cada criança.

Homicídio qualificado: foi fixada pena-base em 25 anos. Foram considerados agravantes de motivo torpe, crime cometido para ocultação de outro crime, meio cruel e contra descendente. Além disso, como foi cometido contra menor de 14 anos, a pena para o crime de homicídio ficou em 40 anos para cada uma das crianças.

Tortura: 10 anos e 8 meses para cada criança.