Kauã e Joaquim: podcast de A Gazeta relembra a tragédia que abalou o ES

Podcast Madrugada de Terror: a morte de Kauã e Joaquim estreia na quinta-feira (30) Crédito: Arquivo AG/ Geraldo Neto

A morte dos meninos Kauã Sales Butkovski, 6 anos, e Joaquim Alves Sales, 3 anos, chocou o Espírito Santo em 2018. Em 21 de abril, os dois meninos morreram queimados em um incêndio que atingiu o quarto onde eles dormiam, em uma casa em Linhares, no Norte do Estado. Pai de Joaquim e padrasto de Kauã, o pastor Gerorgeval Alves Gonçalves é o único suspeito das mortes.

Ele vai a júri popular no dia 3 de abril sob a acusação de duplo homicídio qualificado, estupro e tortura.

Para relembrar essa história, ou apresentá-la a quem não está familiarizado, A Gazeta preparou um podcast em três capítulos que destrincham os detalhes da morte dos dois meninos e da vida de Georgeval. O podcast estreia nas plataformas de áudio nesta quinta-feira (30).

O primeiro episódio conta como o incêndio comoveu o Estado e como a família dos dois meninos, inclusive o pastor Georgeval, recebeu a solidariedade de todos, até mesmo das autoridades.

No segundo, o podcast explora a história de vida do pastor George e como as suspeitas que começaram a ser levantadas sobre a causa do incêndio o transformaram em monstro aos olhos do público.

Já o terceiro relata o que dizem os laudos periciais das autoridades sobre o que teria acontecido no quarto onde dormiam os meninos na noite em que eles foram vitimados.

Um episódio bônus, que contará os detalhes sobre o júri popular de Georgeval, será lançado após a conclusão do julgamento. Além do site de A Gazeta, o conteúdo estará nas principais plataformas de podcast e nas redes sociais de A Gazeta. Entre elas:

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"A cobertura da morte dos irmãos Kauã e Joaquim foi um daqueles casos que pararam a redação e comoveram a todos. Foram centenas de conteúdos produzidos pelos veículos da Rede Gazeta para mostrar todos os lados da tragédia. Cinco anos depois do crime, às vésperas do julgamento do suspeito, remontamos a história numa série especial em que o principal produto é um podcast", aponta a editora-chefe de A Gazeta e da Rádio CBN, Elaine Silva. "Acreditamos que esse formato de podcast ajude a levar a informação de como tudo aconteceu a mais públicos, principalmente jovens, por estar em várias plataformas", acrescenta.

Elaine destaca ainda que, para o julgamento, a Rede Gazeta fará uma cobertura especial, envolvendo a Redação Integrada, para divulgação na TV, rádio, sites e redes sociais.



O podcast Madrugada de Terror: a morte de Kauã e Joaquim tem roteiro e pesquisa da repórter Natália Bourguignon. A narração é de Natalia, ao lado do repórter Eduardo Dias. A edição de áudio é de Luca Misse, e a sonoplastia, de Jonas Braun.