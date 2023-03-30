Kauã e Joaquim: ouça o podcast de A Gazeta sobre a tragédia que abalou o ES

Podcast Madrugada de Terror: a morte de Kauã e Joaquim Crédito: Arquivo AG/ Geraldo Neto

A morte dos meninos Kauã Sales Butkovski, 6 anos, e Joaquim Alves Sales, 3 anos, chocou o Espírito Santo em 2018. Em 21 de abril, os dois meninos morreram queimados em um incêndio que atingiu o quarto onde eles dormiam, em uma casa em Linhares, no Norte do Estado. Pai de Joaquim e padrasto de Kauã, o pastor Gerorgeval Alves Gonçalves é o único suspeito das mortes.

Ele vai a júri popular a partir de segunda-feira (3), sob a acusação de duplo homicídio qualificado, estupro e tortura.

Para relembrar essa história, ou apresentá-la a quem não está familiarizado, A Gazeta lança um podcast em três capítulos que destrincha os detalhes da morte dos dois meninos e da vida de Georgeval.

Além do site de A Gazeta, o conteúdo estará nas principais plataformas de podcast e nas redes sociais de A Gazeta. Entre elas:

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Ouça os três episódios

O primeiro episódio conta como o incêndio comoveu o Estado e como a família dos dois meninos, inclusive o pastor Georgeval, recebeu a solidariedade de todos, até mesmo das autoridades. Ouça:

No segundo episódio, o podcast explora a história de vida do pastor George e como as suspeitas que começaram a ser levantadas sobre a causa do incêndio o transformaram em monstro aos olhos do público.

Já o terceiro episódio relata o que dizem os laudos periciais das autoridades sobre o que teria acontecido no quarto onde dormiam os meninos na noite em que eles foram vitimados.

Episódio extra

Um episódio bônus, que contará os detalhes sobre o júri popular de Georgeval, será lançado após a conclusão do julgamento. Além do site de A Gazeta, o conteúdo estará nas principais plataformas de podcast e nas redes sociais de A Gazeta. Entre elas:

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