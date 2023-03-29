Caso Kauã e Joaquim: as acusações contra suspeito de matar filho e enteado

Georgeval Alves Gonçalves enfrenta Júri Popular pela acusação de matar o filho e o enteado em 2018 Crédito: Arquivo AG/ Geraldo Neto

O pastor Georgeval Alves Gonçalves vai a júri popular no dia 3 de abril no fórum de Linhares. Ele é o único suspeito da morte de duas crianças em um incêndio no dia 21 de abril de 2018. As vítimas são Kauã Sales Butkovsky, de seis anos, e Joaquim Alves Sales, três anos, enteado e filho de Georgeval, respectivamente.

Ele será levado à julgamento pelas acusações de duplo homicídio qualificado, duplo estupro de vulnerável e tortura. (veja detalhes mais abaixo)

O pastor, que liderava a Igreja Batista Vida e Paz em Linhares na época do crime, foi preso uma semana depois do incêndio e segue detido provisoriamente desde então.

Fórum Desembargador Mendes Wanderley em Linhares, onde vai ocorrer o Júri Popular Crédito: TJES

Inicialmente, o júri tinha sido marcado para o dia 13 de março deste ano. Naquela ocasião, a defesa de Georgeval seria feita por um advogado dativo, que é um defensor pago pelo Estado. Ele pegou o caso após a recusa de outros dois advogados.



Depois que a data do Júri foi marcada, o pastor decidiu contratar uma defesa particular e esta pediu que o julgamento fosse adiado porque teria que fazer uma cirurgia. Assim, a data ficou para o dia 3 de abril.

Ao todo serão ouvidas 15 testemunhas e cinco peritos prestarão esclarecimentos.

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Georgeval é acusado de cometer três crimes diferentes. Todas as acusações contra ele são duplicadas porque teriam sido cometidas contra duas vítimas.

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O homicídio doloso significa que o acusado teve a intenção de matar. As qualificadoras são elementos que se juntam à acusação de homicídio e que tornam a pena base mais grave. No caso da denúncia contra Georgeval estão presentes:

Motivo torpe



Emprego de fogo



Mediante dissimulação ou traição



E para assegurar a ocultação de outro crime

Para o homicídio qualificado, a lei prevê pena de prisão de doze a trinta anos. O Ministério Público pediu ainda aumento de um terço da pena pelo crime ter sido praticado contra menores de 14 anos.

Na decisão em que aceita a denúncia, o magistrado cita depoimentos dos bombeiros, laudos cadavéricos e exames periciais na casa para demonstrar que há indícios de que ele seja o autor das mortes.

Segundo as evidências apresentadas nos autos, os dados coletados na perícia convergem para um incêndio causado por ação humana e não por pane elétrica, como defendeu Georgeval na época do fato.

Local do incêndio: perícia foi feita pela polícia na casa onde Georgeval e Juliana moravam com os filhos Crédito: Samira Ferreira

Uma evidência disso é que as crianças tinham pouca fumaça nos pulmões, o que foi constatado durante os exames de autópsia. Isso significa, segundo as autoridades, que estavam vivas quando o fogo começou, mas que morreram queimadas muito rapidamente. Esse cenário só se apresenta se houver a presença de um acelerante, ou seja, um combustível para que o fogo se alastrasse mais rápido.

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Significa ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena é aumentada pela metade pelo fato do autor ter autoridade sobre a vítima, ser um parente próximo. A pena prevista é de oito a 15 anos de reclusão.

Exames feitos pela perícia da Polícia Civil nos cadáveres encontraram uma substância chamada PSA em amostras retiradas dos ânus dos meninos. O PSA é produzido pela próstata de homens adultos, o que, segundo a acusação, indica que houve violência sexual.

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Georgeval é réu por suspeita de cometer crime previsto no artigo II da lei que define o crime de tortura. Esse artigo se refere a “submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.”

A pena prevista é de reclusão de dois a oito anos, mas é aumentada de um sexto até um terço se o crime é cometido contra criança.

A acusação de agressão se sustenta, principalmente, no exame feito com luminol, uma substância que, em contato com o sangue, brilha na luz negra.

Corpo de Bombeiros recolhe material do quarto onde morreram queimados os meninos Kauã e Joaquim (02/05/2018) Crédito: Brunela Alves

A perícia apontou que foram encontradas manchas de sangue, identificadas como sendo de Joaquim, na parte baixa do vidro do box do banheiro e no escritório. Essa evidência, somada à suspeita de que as crianças estariam desacordadas no momento do incêndio, levaram a polícia e o Ministério Público a acusar Georgeval de ter agredido os meninos antes de colocar fogo nele.

Considerando a pena máxima para todos os crimes, caso seja condenado pelo júri, ele pode ser sentenciado a até 130 anos.

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