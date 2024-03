Roubos nas ruas: câmeras e rapidez da polícia fazem a diferença

Mulher luta com bandido e acaba agredida durante assalto em Itapuã. Crédito: Videomonitoramento

Os roubos de pessoas em vias públicas, sobretudo em abordagens violentas dos criminosos, assustam a população. Com razão. Afinal, nunca se sabe qual será o desfecho, além de serem ações criminosas que afetam o direito de ir e vir e impõem um estado de alerta sem fim nas ruas.



Embora esse crime no Espírito Santo tenha tido uma redução nos meses de janeiro e fevereiro deste ano (2.238 ocorrências) na comparação com o mesmo período de 2023 (2.697 ocorrências), de acordo com o Painel de Crimes Contra o Patrimônio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a sensação de insegurança, principalmente na Grande Vitória, não se altera.

Ora, quem assiste a um vídeo como o que flagrou na segunda-feira (11) um homem agredindo uma mulher, em uma rua de Itapuã, em Vila Velha, para roubar o celular da vítima só pode ficar aterrorizado. Nas ruas, qualquer um pode ser a próxima vítima.

Exige-se policiamento, sobretudo nas regiões onde esses crimes são mais frequentes. Itapuã é um bairro que só vê crescer, nos últimos anos, aquilo que é tratado popularmente como assalto. Mas, ao mesmo tempo, sabe-se que polícia e guardas não são capazes de estar em todos os lugares ao mesmo tempo.

Quem está praticamente onipresente nas ruas são as câmeras de videomonitoramento, particulares ou não. Por mais que tragam para a população imagens que muitas vezes assustam, elas têm sido fundamentais para o trabalho da polícia. No caso do último dia 11, ajudaram as forças policiais a identificarem o criminoso, que foi procurado na residência da mãe, no bairro Ulisses Guimarães.

O plot twist (como os fãs de filmes e séries chamam as viradas surpreendentes na trama) neste caso foi que a própria mãe indicou aos policiais onde o filho possivelmente estaria se escondendo, por discordar do comportamento criminoso dele. Atualmente com 18 anos, ele já tinha um mandado de busca e internação por tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha quando ele ainda era menor de idade.

A Polícia Militar agiu com rapidez, efetuando a prisão no dia seguinte, usando os recursos disponíveis. As câmeras, que mostraram as agressões contra a mulher em plena luz do dia, mais uma vez fizeram a diferença. O que esses criminosos precisam é ter a certeza da punição, dentro do que determina a lei, para que pensem duas vezes antes de cometer o próximo roubo.

