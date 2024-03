Não o acobertou

Homem que agrediu mulher em assalto em Vila Velha é entregue à polícia pela mãe

Ciente do que o filho havia feito, uma mulher contou aos policiais a localização do suspeito de agredir e levar o celular de uma jovem na última segunda (11), no bairro Itapuã

3 min de leitura min de leitura

Mulher luta com bandido e acaba agredida durante assalto em Itapuã. (Videomonitoramento)

O ladrão que assaltou e agrediu uma mulher no bairro Itapuã, em Vila Velha, na tarde de segunda-feira (11) foi preso após ser entregue à polícia pela própria mãe, dentro da casa dela. Durante as buscas, ele chegou a se esconder na laje da residência, mas a mulher contou a polícia que não concordava com as atitudes do filho e indicou onde ele estava.

Ao chegar na parte superior do imóvel, o suspeito já não estava mais no local. O criminoso havia saído do espaço para tentar fugir por um terreno vizinho, porém acabou descoberto ao fazer barulhos durante a fuga. Nesse momento os agentes identificaram onde o homem estava e o prenderam, conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.

As roupas usadas pelo ladrão quando assaltou a vítima e o celular dela foram encontrados na casa do suspeito, que fica na mesma rua da residência da mãe.

A Polícia Civil e Polícia Militar foram demandadas para mais informações. Assim que chegar o retorno a matéria será atualizada.

Entenda o caso

Uma mulher passou por momentos de desespero no bairro Itapuã, em Vila Velha, na tarde da última segunda-feira (11). Ela foi abordada por um criminoso, resistiu ao assalto e acabou agredida. Por fim, o ladrão conseguiu arrancar o celular da mão dela e fugir. A ação foi flagrada por uma câmera de videomonitoramento (confira abaixo).

No vídeo, é possível ver que o suspeito chega de mochila já empurrando a mulher contra a parede. Ela está com o celular na mão e segura ele próximo à cintura, sem soltar. O criminoso tenta puxar o aparelho, mas ela resiste, gritando por socorro. Ele continua empurrando a mulher, até que consegue pegar o celular e fugir.

Com certa dificuldade, a mulher se levanta e começa a correr atrás do ladrão. Outros três homens aparecem e também vão na direção do ladrão. Testemunhas confirmaram para a reportagem de A Gazeta que o caso aconteceu na rua Santa Catarina, e que não surpreendeu, já que assaltos do tipo têm sido frequentes no bairro.

O líder comunitário Toninho Soares detalhou que os criminosos costumam atuar no bairro a partir das 18h, abordando pedestres. A Polícia Militar foi questionada sobre o patrulhamento em Itapuã e respondeu que "a região recebe ações de policiamento ostensivo como cercos táticos, abordagens, visitas tranquilizadoras aos comércios, além do policiamento rotineiro"

Ainda em nota, a PM disse que "o comando da 1ª Companhia do 4º Batalhão ressalta que está à disposição da comunidade e liderança comunitária para conversar sobre as ações de segurança pública desenvolvidas no local e que os índices de roubo a pessoa em via pública estão em redução, comparando os dois primeiros meses de 2024 com o mesmo período do ano passado".

Assalto em Jardim da Penha

Em Jardim da Penha, Vitória, uma situação parecida aconteceu também na segunda-feira (11). Uma mulher de 24 anos contou que foi assaltada na rua por três suspeitos, um deles armado. Eles pegaram o celular dela, com violência, jogando a vítima no chão.

Os três — dois deles menores de idade — foram encontrados na Ponte da Passagem, portando uma arma falsa e uma faca, e detidos. O celular da vítima foi recuperado.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta