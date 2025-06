Maconha enviada por encomenda pelos Correios é apreendida em Cachoeiro

Cerca de dez quilos de maconha foram encontrados nesta sexta-feira (13) em uma encomenda enviada pelos Correios para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma das encomendas que estava no centro de distribuição levantou suspeitas e uma equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) do município foi acionada. No local, a cadela Athena sinalizou para uma caixa que continha 17 tabletes da droga.>