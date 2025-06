Irregular

Moto com R$ 11 mil em débitos e restrição de furto é apreendida em Cachoeiro

Veículo também estava com a descarga aberta, que configura infração, e foi removido para o pátio credenciado do Detran|ES

Uma moto irregular foi apreendida na quinta-feira (12) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O veículo foi encontrado no bairro Novo Parque por meio de um alerta do sistema de videomonitoramento municipal, que identificou a localização da motocicleta modelo Honda CG 150, de cor prata, com restrição de furto/roubo.>