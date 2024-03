Investimentos sinalizam confiança no ambiente de negócios capixaba

Enquanto isso, a Vports, antiga Codesa, estuda instalar uma indústria de desmontagem de plataformas de petróleo em Barra do Riacho, Aracruz. Esse tipo de operação, ainda concentrada na Europa e nos EUA, começa a chamar atenção das empresas no Brasil, o que também se mostra como oportunidade dentro da cadeia de petróleo e gás capixaba.

E não há como não mencionar que, também em Barra do Riacho, o Porto da Imetame entra na reta final, com previsão de entrega do complexo na metade de 2025.

São caminhos importantes na produção de riquezas do Espírito Santo, com impactos também na geração de emprego e renda. O que, acima de tudo, contribui para melhorar a qualidade de vida da população.

A chegada de novas empresas, bem como a ampliação dos negócios daquelas que já estão instaladas no Espírito Santo, é um registro da confiança em um ambiente de negócios que vem sendo aprimorado nas últimas décadas, com políticas de Estado com foco no rigor fiscal.