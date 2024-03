Sequência de acidentes com carretas no ES assusta: todo cuidado é pouco

Um estudo da Confederação Nacional do Transporte, intitulado "Acidentes Rodoviários - Estatísticas Envolvendo Caminhões", reuniu dados relativos a ocorrências no período de 12 anos (2007 a 2018) no país. Sobre os acidentes ocorridos no Espírito Santo no período, listou as principais causas das ocorrências: a falta de atenção (condutores e pedestres) foi responsável por 29,2% dos casos, seguido por fator humano associado a fiscalização e/ou infraestrutura da via (27,4%). O fator humano não associado a fiscalização e/ou infraestrutura da via (9,6%), problemas/defeitos com o veículo (3,9%) e problemas/defeitos na via (1,2%) ficaram nas últimas posições.