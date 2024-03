'Liguei para PRF'

Carreteiro brigou antes de colisão na BR 101 em Linhares e foi denunciado

Vídeo mostra quando motorista entrou com carreta em uma rua e bateu na traseira do Chevrolet TrailBlazer de um médico cerca de 30 minutos antes do grave acidente na rodovia federal

Carreteiro estava agressivo, segundo dono de carro atingido em Linhares. (Reprodução/Redes Sociais)

Minutos antes de se envolver em um grave acidente com outra carreta na BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última quarta-feira (6), o motorista de uma carreta Scania vermelha, que não teve o nome divulgado, foi flagrado em uma confusão no Centro após ter batido em um carro estacionado. A informação foi apurada pela TV Gazeta Norte. O proprietário do veículo atingido por ele disse que ligou para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e avisou a corporação quando viu que, após a confusão, o homem seguiu em direção à rodovia federal.

Nas imagens é possível ver o homem discutir com o dono do veículo e tentar agredi-lo depois. Os vídeos mostram a carreta entrando em uma rua, próximo à BR 101, por volta das 15h07. O veículo não conseguiu desviar e bateu na traseira do carro parado, um Chevrolet TrailBlazer prata. A colisão chamou a atenção das pessoas que passavam pela rua.

Cerca de cinco minutos depois, a mesma câmera registrou o momento em que ocorreu a discussão com o dono do automóvel. Pode-se observar o motorista da carreta gesticular, abrir os braços. Em seguida, ele tenta voltar para o interior do caminhão, mas o outro homem não o deixa e, então, o condutor dá um soco na vítima. O carreteiro depois volta para o veículo e vai embora.

Em relato para o repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta Norte, o dono do Chevrolet TrailBlazer, o médico Maxwel Soares, contou que o motorista estava bastante agressivo e com sinais de embriaguez. Ele disse que tentou impedi-lo de voltar ao trânsito, mas não conseguiu.

“O motorista estava muito alterado, com sinais de embriaguez, muito agressivo e ele falou que o seguro ia pagar e que já tava indo embora. Minha atitude foi tentar impedir que ele fosse embora, aí eu tentei fechar a porta do carro dele. Ele tentou me dar um soco, pegou um pouco no meu braço. Eu liguei para a polícia”, disse o médico, dono do veículo atingido pelo carreteiro.

O acidente na BR 101 aconteceu por volta de 15h37, cerca de 30 minutos depois. Ao todo, quatro pessoas se envolveram na batida e todos se feriram. Além do carreteiro, outras duas pessoas estavam na carreta vermelha. Uma pessoa estava na carreta branca, que vinha no sentido contrário.

O motorista da carreta vermelha foi socorrido em estado grave e está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Rio Doce, em Linhares. Devido ao quadro de saúde dele, a Polícia Rodoviária Federal informou que não foi possível realizar o teste do bafômetro. Não foram obtidas mais informações sobre o estado de saúde das demais vítimas.

Conforme a apuração de A Gazeta, a PRF colheu as declarações do ortopedista para o trabalho investigativo do caso. A corporação informou ainda que foram encontrados elementos indicativos de que o motorista estaria sob influência de álcool, a partir de depoimentos de testemunhas. Foram encontradas garrafas de bebida alcoólica no local da batida, segundo apuração da TV Gazeta Norte. A ocorrência permanece em andamento.

