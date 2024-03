Homem sofre corte por foice profundo no joelho e suspeito é preso em Aracruz

Um homem sofreu um corte profundo no joelho direito após ser ferido com uma foice, em uma praça do Centro de Aracruz, no Norte capixaba, no início da tarde desta quarta-feira (6). À Polícia Militar, a vítima informou que teve o celular roubado no dia anterior e nesta quarta-feira avistou o autor do crime sentado em um banco da praça. Devido ao fato, ele foi atrás do suspeito para tentar recuperar o aparelho, porém foi agredido com um golpe, que o cortou.