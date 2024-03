Batida frontal

Acidente com carretas deixa pista central da BR 101 interditada em Linhares

De acordo com a PRF, o trânsito no local está fluindo pelas vias marginais e há vazamento de óleo na pista; um dos motoristas ficou ferido

Mariana Lopes

Uma colisão entre duas carretas deixou a pista central totalmente interditada no quilômetro 142 da BR 101, próximo ao bairro Canivete, em Linhares, no Norte capixaba, na tarde desta quarta-feira (6). Em registros enviados por leitores de A Gazeta, é possível observar a cabine da carreta modelo Scania vermelha totalmente destruída, com ferragens à mostra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito no local flui apenas pelas vias marginais e houve vazamento de óleo na pista. Ainda segundo a corporação, um dos motoristas ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para um hospital da região.

O repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, esteve no local do acidente e apurou com a PRF que o condutor da carreta Scania branca estava carregada com celulose e seguia sentido Aracruz. O outro veículo trafegava em direção a Sooretama, e três pessoas estavam na cabine.

A PRF ainda informou ao repórter que a Scania vermelha teria invadido a contramão, batendo na Scania branca. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

Colisão entre carretas deixou a pista central totalmente interditada na BR 101, em Linhares. (Leitor A Gazeta)

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também estiveram no local do acidente. A ocorrência segue em andamento.

Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta

