Como votaram os deputados do ES para revogar prisão do Capitão Assumção

Assembleia Legislativa votou, na manhã desta quarta-feira (6), a favor da soltura do parlamentar do PL, detido de forma preventiva desde 28 de fevereiro

Pelo placar de 24 votos a favor e 4 contra, a decisão contou com o parecer do deputado Lucas Scaramussa (Podemos), que explicou que a resolução da revogação da prisão de Assumção será enviada, ainda hoje, pela Casa de Leis do Estado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na avaliação de Lucas Scaramussa, relator do processo, o STF verá "com naturalidade" a decisão tomada pela Assembleia. "Como falamos, é um juízo político, né? Não é um juízo material. Enaltecendo os entendimentos jurídicos, tanto do Ministério Público quanto do Supremo Tribunal Federal, mas entendo, com serenidade, que é o cumprimento de uma decisão constitucional, porque não está prevista a contemporaneidade, ou seja, o fundamento da prisão, isso por um fato de um ano atrás. Então, eu entendo que o Supremo Tribunal vai ver isso com naturalidade e também, sem adentrar a nossa discussão, cumprir o juízo político que nós fizemos aqui."