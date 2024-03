Capitão Assumção: o que acontece após Assembleia decidir revogar prisão

A parte da lona do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, rasgada por um usuário na última sexta-feira (1) durante fortes chuvas, já foi recuperada pela empresa responsável. O processo de colagem da estrutura, segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-ES), terminou nesta segunda-feira (4).

No dia do fato, uma "barriga" d'água foi formada na cobertura e um homem cortou o tecido – logo em seguida, a lona se rompeu. Desde a época em que foi inaugurada, essa é a quinta vez que a estrutura apresenta problemas, levando o governo do Estado a anunciar investimentos de mais de R$ 2 milhões.

De acordo com a Ceturb-ES, a obra está dentro do prazo de execução, que é de 90 dias, e, após a finalização, "o acúmulo de água em alguns pontos da cobertura do Terminal será solucionado".