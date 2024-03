Deputado federal do ES vira réu por violência política de gênero

Gilvan da Federal vai responder a ação penal eleitoral por ofensas cometidas contra a deputada estadual Camila Valadão em 2021, quando ambos eram vereadores em Vitória

O fato que motivou a denúncia ocorreu no dia 1° de dezembro de 2021, quando ambas as partes eram vereadores na Câmara de Vitória. Durante a sessão, Gilvan ofendeu os professores da rede pública municipal que estavam presentes na Câmara naquele dia e, depois, emendou uma discussão com Camila, mandando-a calar a boca. Como consta na denúncia feita pelo Ministério Público do do Espírito Santo (MPES), o então vereador também a chamou de "assassina de crianças" e "satanista". Na época, o fato teve repercussão nacional. Veja abaixo um vídeo com a confusão e as ofensas.