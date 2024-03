Capitão Assumção: veja passo a passo do julgamento da prisão na Assembleia

Deputado estadual foi preso no dia 28 de fevereiro, por descumprir ordens do STF; parlamentares decidirão nesta semana se prisão será mantida ou revogada

O rito a ser seguido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) até a votação em plenário na qual os deputados decidirão se mantêm ou revogam a prisão do Capitão Assumção (PL) foi publicado no Diário do Poder Legislativo nesta segunda-feira (4). O deputado, preso desde o último dia 28, por descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal (STF), deve ter seu destino decidido em até 72 horas.