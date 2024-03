Capitão Assumção preso: em até 72h, deputados do ES vão decidir destino do colega

Assim, o presidente da Assembleia, Marcelo Santos (Podemos), reuniu os demais parlamentares na manhã desta segunda-feira (4) e, após consultar a Procuradoria do Legislativo e outros setores, decidiu formar uma Comissão Especial, integrada por sete deputados estaduais. O presidente e relator do colegiado é Lucas Scaramussa (Podemos).

O advogado do deputado do PL, Fernando Dilen, vai poder se manifestar durante 15 minutos na mesma sessão. Em seguida, os deputados votam.

Em dezembro de 2022, Capitão Assumção, junto com outras pessoas, foi alvo de uma megaoperação da Polícia Federal, realizada a mando do STF, em vários estados.

O deputado é acusado pelo Ministério Público Estadual (MPES) de integrar uma "milícia digital" com o objetivo de desestabilizar as instituições da República. Em discursos ou nas redes sociais, o parlamentar incitava ataques ao Supremo e debochava do Judiciário.

No fatídico 8 de janeiro de 2023, por exemplo, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos Três Poderes e pediram um golpe de Estado, o deputado estadual do PL apareceu em um vídeo defendendo os "patriotas".