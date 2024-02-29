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Deputado preso

Alexandre de Moraes considera que conduta de Assumção foi "gravíssima"

Ministro do STF mandou prender deputado do ES por descumprimento de ordem. E ainda impôs multa de R$ 20 mil

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 12:08

Públicado em 

29 fev 2024 às 12:08
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Após ser preso, Capitão Assumção deixa a Corregedoria da Polícia Militar em viatura da Polícia Federal, antes de ser levado para Quartel da PM
Após ser preso, Capitão Assumção deixa a Corregedoria da Polícia Militar em viatura da Polícia Federal, antes de ser levado para Quartel da PM Crédito: Daniel Marçal/Reprodução de vídeo
O deputado estadual Capitão Assumção (PL), preso preventivamente na quarta-feira (28), teve uma conduta "gravíssima", na avaliação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foi ele que assinou o mandado de prisão, atendendo a pedido do Ministério Público Estadual (MPES).
A coluna teve acesso à decisão, de 12 páginas. Em 2022, Moraes determinou que Assumção cumprisse algumas medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica e não fazer publicações em redes sociais.
O deputado é investigado no Inquérito das Fake News, que tramita no Supremo. O MPES apontou que o parlamentar integra uma "milícia digital" com o objetivo de desestabilizar as instituições da República. 
O deputado do PL, contudo, fez postagens. Apareceu até em um vídeo no dia 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.
"Permanece atacando o e. (egrégio) Supremo Tribunal Federal, em discurso que ultrapassa o regular exercício da liberdade de expressão e em tom que presta a incitar a subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática, em clara reiteração delitiva e em descumprimento de cautelar que o proibira de utilizar de suas redes sociais", registrou o Ministério Público no requerimento.
Moraes concordou. 
"A conduta do investigado narrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo revela-se ilícita e gravíssima, constituindo ameaça ilegal à segurança do Presidente da República, dos Deputados Federais e Senadores, bem como dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revestindo-se de claro intuito de, por meio de violência e grave ameaça, coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais", escreveu o ministro.
"Flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, em patente descompasso com o postulado da liberdade de expressão"
Alexandre de Moraes - Ministro do Supremo Tribunal Federal
O ministro determinou a prisão preventiva do deputado e ainda mandou que ele pague multa de R$ 20 mil por ter descumprido a medida cautelar de "proibição de participação em redes sociais".
O requerimento do MPES é de janeiro de 2023. O mandado foi expedido somente agora. 
O advogado de Assumção, Fernando Dilen, vai pedir a revogação da prisão. Ele argumenta que não houve nenhum fato novo que justifique a prisão preventiva.
A defesa também quer que Assumção seja transferido do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, para o quartel do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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