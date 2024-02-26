Disputa por vaga de conselheiro do TCES chega à reta final e há um favorito

Tribunal de Contas do Espírito Santo, em Vitória, é composto por sete conselheiros Crédito: Carlos Alberto Silva

A corrida por uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) está na reta final. O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), já afirmou que pretende encerrar o assunto ainda em fevereiro . Logo, falta pouco. A coluna apurou que, nesta segunda-feira (26), alguns conselheiros da Corte estiveram no Palácio Anchieta.

Embora caiba aos deputados estaduais eleger quem vai ficar com a cadeira deixada pela aposentadoria de Sérgio Borges , o governo estadual, que tem o apoio da maioria dos parlamentares, exerce muita ifluência na escolha.

Não à toa, o favorito para integrar o TCES é o secretário da Casa Civil de Renato Casagrande (PSB), Davi Diniz. Houve um movimento para emplacar um deputado na vaga e o próprio Marcelo Santos era a aposta de alguns colegas, mas ele já descartou a ideia.

Assim, Diniz consolidou-se. De acordo com um governista, o secretário coletou assinaturas entre os parlamentares e a maioria aderiu à candidatura dele.

Espera-se que o presidente da Assembleia abra o prazo de inscrição nos próximos dias ou ainda nesta segunda.

Davi Diniz é o nome dos governistas, mas a oposição, minoritária, também pode inscrever alguém.

A votação é secreta.

O Tribunal de Contas do Espírito Santo é composto por sete conselheiros. Três deles são escolhidos pelo governador, com aprovação da Assembleia, e quatro são definidos pela Casa legislativa.

O escolhido pela Assembleia pode ou não ser um deputado estadual. Atualmente, dois dos sete conselheiros são ex-parlamentares: Rodrigo Coelho e Rodrigo Chamoun.

A última vez que o Legislativo elegeu alguém para o Tribunal foi em 2019. O escolhido foi Luiz Carlos Ciciliotti, ex-secretário da Casa Civil e, na época, presidente estadual do PSB, partido do governador.

Se Davi Diniz levar a vaga em 2024, que é o que vai ocorrer, ao que tudo indica, Casagrande vai, de novo, emplacar um aliado de primeira hora na Corte de contas. Diniz não tem filiação partidária, mas já foi filiado ao Cidadania (antigo PPS).